Unterm Rad der Geschichte

imago/gezett Warum denke ich eben an Luftpumpe? Elke Erb

Wir sind schreibend in die Jahre geraten, und Fakt ist: Im Auto ist man eingeschränkt. Man kann nicht aufstehen und herumlaufen, weil es keinen Laufgang gibt. Man kann nicht das Abteil wechseln, das erst gar nicht vorhanden ist. Man kann sich nur entziehen, unter Kopfhörern verschwinden, in ein Buch versinken, den Kopf hinter Zeitungsblättern wie unter der Trockenhaube beim Friseur. Man kann nichts an der Sitzordnung ändern, wie man zu Hause Tische, Stühle und Sofa umgruppiert. Man muss sich vorschreiben lassen, den Gurt anzulegen, wenn der Kraftfahrer es will, mit den Achseln zuckend, aber immerhin, dazu ist er ja auch berechtigt: für deine eigene Sicherheit. Man muss immer so verdammt genau hinhören, wenn man in Fahrtrichtung von vorne nach hinten angesprochen wird; und verliert die Lust, dauernd daran zu gemahnen, doch bitte weiter etwas lauter zu sprechen. Damit ich dich besser sehen kann. Damit ich deine Worte besser fressen kann. Damit ich dich besser fühlen kann.

Und dann kommt die Nachricht. Elke Erb erhält den Büchner-Preis. Juchhe, jubelt mein Herz, und hat sofort einen festen Sitzplatz in unserem Automobil. Wir wollen nicht nur gelesen werden, sagt sie. Wir wollen auch Spaß haben und gesund bleiben. Und fühlen und reisen und reifen. Wir wollen lange unterwegs sein, erst spät am Abend zurück sein. Um anzukommen, geht man das Risiko ein, gefahren zu werden. Gefahren und gefahren. RisiKO. Risi-k.o. Reise-okay. Reise ka oh. Ortschaften verbinden. Zeit ist zu überbrücken. Beim Überbrücken über Brücken fahren und nasse Landschaft überbrücken. Landschaft sausen und vorbeiziehen lassen. Wenige Bilder reichen hin, eine Landschaft zu verstehen: Baum, Wald, Feld, Hase, Reh, Himmel.

Toller Begriff: Luftpumpen, sagt Elke Erb und fragt sogleich: Warum denke ich eben an Luftpumpe? Soll ich mir Luft zum Atmen in diesem engen Wagen pumpen? Nein, nein, antworte ich. Mein Freund, der viel zu früh und jung verstorbene Erich Maas, aus der Moselgegend stammend, hat immer eine Kamera dabei gehabt und Fotos von Bremsspuren aufgenommen. Wir mussten bremsen, anhalten und Warnlichter setzen, dass er zurücklaufen und sein Bild einfangen konnte. Die deutsch-deutsche Autobahnbehörde hat ernsthaft darüber nachgedacht, einen Teilabschnitt zwischen Ost und West so herzurichten, dass bei einer vorgegeben Grundgeschwindigkeit durch Vibration der Eindruck entstünde, es erklänge die Nationalhymne. Ich sehe Entsetzen in Elkes Gesicht geschrieben. Ist als Idee fallengelassen worden, unters Rad der Geschichte geraten. Das Gesicht der Dichterin entspannt sich.