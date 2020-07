Absturz nicht nur pandemiebedingt

Axel Heimken/dpa Verschärfter Konkurrenzkampf belastet Hafenbetreiber: Containerterminal am Hamburger Elbufer

Zweimal jährlich befragen die zwölf Industrie- und Handelskammern der fünf Küstenländer (IHK Nord) die maritime Wirtschaft zu ihren Konjunkturerwartungen. Laut jüngst veröffentlichter Frühjahrserhebung befürchten die Branchen Schiffbau, Hafenwirtschaft und Schiffahrt »extreme Einbrüche«. Man sei »vor dem Hintergrund der Coronapandemie regelrecht abgestürzt«. Der Geschäftsklimaindex, der das belegen soll, wird nach einem nicht näher erläuterten Punktesystem zu Faktoren wie Nachfrage, Arbeitskosten oder Energie- und Rohstoffpreise errechnet. Gerade in Krisenzeiten lohnt da auch bei der maritimen Wirtschaft genaueres Hinschauen.

Der Pandemie zuzuschreiben ist das miese Geschäftsklima in der Werftindustrie: Mit 38,9 Punkten wurde ein Tiefpunkt erreicht – Ende 2019 waren es noch 123,7 und vor zwei Jahren 135,2 Punkte. Eine Ursache liegt hier auf der Hand: 2018 entfielen bei den deutschen Werften 89 Prozent der Auftragseingänge und knapp 94 Prozent der Auftragsbestände auf Kreuzfahrtschiffe (inklusive Jachten). Die Coronapandemie hat gerade bei diesen schwimmenden Vergnügungspalästen zu gravierenden Auftragsstornierungen geführt.

Anders zu beurteilen ist die Lage der Hafenwirtschaft, deren Index auf 24,4 Punkte absackte – von 76,4 Punkten Ende 2019 und 118,7 Punkten vor zwei Jahren: Wer hier (wie die IHK) der Pandemie maßgebliche Schuld zuweist, liegt schief. Denn die Ladungsrückgänge sind ganz wesentlich dem schwachen Wachstum internationaler Verkehre, dem starken Ausbau konkurrierender Häfen im Westen wie auch im Ostseebereich oder der Verlagerung von Verkehren durch Nutzung immer größerer Schiffe zuzuschreiben. Vor allem aber ist es unlauter, wenn die Kammern für die Häfen nach staatlicher Hilfe rufen. Etwa, indem sie fordern, »die Anlaufkosten von Schiffen zu den deutschen Seehäfen nicht weiter zu verteuern«. Der in Salzgitter lehrende Logistiker Frank Ordemann hat nachgewiesen, dass diese in den deutschen Seehäfen (im Vergleich zu den »Westhäfen« wie Rotterdam oder Antwerpen) »im unteren« Bereich anzusiedeln seien. Der Ruf nach Rabattierung an dieser Stelle sei »unverständlich«, die Wirkung solcher Maßnahmen »nahezu gleich Null«. Zur Erläuterung: Wenn Häfen auf derartige Einnahmen verzichten, werden letztlich die Steuerzahler stärker zur Kasse gebeten.

Letztere sind es bekanntlich auch, die die Subventionierung der deutschen Reeder tragen. Deren Index-Stand von knapp neun Punkten – gegenüber 87,4 Punkten Ende 2019 und 111,2 Punkten vor zwei Jahren – verdient zwar das Prädikat »Absturz«, ist aber gleichfalls nur teilweise der Coronakrise zuzuschreiben: Über den steten Verfall von Charter- und Frachtraten infolge harter internationaler Konkurrenz hat jW wiederholt berichtet.

Der Reederverband, erfahren im Jammern und im Einfordern staatlicher Hilfe, gratulierte jüngst der Bundeskanzlerin zum Beginn der deutschen EU-Ratspräsidentschaft: Man sei bereit, sie »bei ihren Zielen mit Nachdruck zu unterstützen«. Verbandschef Alfred Hartmann knüpfte jedoch eine Bedingung an diese Zusage: Die Schiffahrtsunternehmen ihrerseits müssten »wirksam dabei unterstützt werden, um im globalen Wettbewerb mithalten zu können – gerade angesichts der Pandemie«.

Ein interessantes Detail im IHK-Index offenbart der Blick auf die Lohnkosten: Auf die Frage, wo sie Risiken für ihre wirtschaftliche Entwicklung sehen, nannten 18,8 Prozent der Manager vom Schiffbau die »Arbeitskosten«, von denen der Häfen waren es 27,1 Prozent. Bei den Reedern hingegen, die ihre deutsche Handelsflotte hochsubventioniert zu aktuell 84,3 Prozent unter einer der vielen Billigflaggen betreiben, sehen dies nur 5,6 Prozent als Konjunkturrisiko.