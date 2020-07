Chaos herbeigewünscht

Thaier al-Sudani/REUTERS Am Tahrir-Platz der irakischen Hauptstadt Bagdad erinnern Plakate an Hischam Al-Haschemi (8.7.2020)

Am Montag wurde in der irakischen Hauptstadt Bagdad der prominente Historiker und Kommentator Hischam Al-Haschimi vor seinem Haus ermordet. Das Land verliert damit einen seiner klügsten politischen Analysten.

Medienberichten zufolge wurde Al-Haschimi am Montag abend im Auto vor seinem Haus regelrecht hingerichtet. Aufnahmen verschiedener Videokameras zeigen, dass die Mörder auf zwei Motorrädern am Haus auf ihn warteten. Als sich Al-Haschimi dem Parkplatz näherte, stieg ein offenbar maskierter Mann von dem ersten Motorrad, lief neben dem Auto her und feuerte mit einem Schnellfeuergewehr mehrmals direkt durch die Scheibe auf den Fahrer. Im Anschluss lief der Täter zurück zum Motorrad, sprangt auf den Rücksitz und fuhr davon. Al-Haschimi starb kurz nach seiner Einlieferung in ein Krankenhaus.

Der irakische Ministerpräsident Mustafa Al-Kadhimi, der erst seit zwei Monaten im Amt ist, verurteilte die Tat und entließ den Sicherheitschef, der für den Stadtteil Zayouna, in dem das Opfer wohnte, verantwortlich war. Man werde nicht zulassen, dass »die Morde in den Irak zurückkehren«, hieß es in einer Stellungnahme des Präsidentenbüros. Nach dem völkerrechtswidrigen Einmarsch der US-geführten Truppen in den Irak 2003 waren in den Folgejahren im Land wöchentlich Tausende Tote zu beklagen gewesen.

Nach dem Einmarsch der US-Truppen arbeitete Al-Haschimi zunächst als Journalist und Mitarbeiter für ausländische Medien. Er konzentrierte sich zunehmend auf die Analyse der zahlreichen Milizen und bewaffneter Gruppen in Syrien, die von unterschiedlichen Staaten unterstützt werden, und untersuchte Anschläge auf US-Besatzungstruppen im Irak. Schwerpunkt seiner Recherchen wurde anschließend die Entwicklung des sogenannten Islamischen Staates (IS) im Irak, aus dem nach Beginn des Krieges in Syrien 2011, der »Islamische Staat im Irak und in der Levante« wurde.

Al-Haschemi war häufiger Gast in Funk und Fernsehen und schrieb für zahlreiche Zeitungen. Zeitweise beriet er auch die irakische Regierung. Viele Journalisten und Analysten aus aller Welt profitierten von seinem Sachwissen. Enge Kontakte unterhielt er zu den Milizen der Volksmobilisierungskräfte, welche dem Iran nahestehen und sich führend am Kampf gegen den »Islamischen Staat« beteiligt haben. Mittlerweile wurden sie in die irakischen Streitkräfte integriert.

Jedoch kritisierte er auch offen den zunehmenden Einfluss dieser Milizen, die sich einer staatlich autorisierten Sicherheitspolitik entziehen wollen. Damit war er sich einig mit dem höchsten religiösen Führer im Irak, dem schiitischen Geistlichen Ajatollah Ali Al-Sistani.

Die Gewalt und die Bildung zahlreicher Milizen im Land während der Okkupation führte Al-Haschimi auf die religiöse Spaltung seiner Heimat zurück. Die US-Besatzungsverwaltung unter Paul Bremer (Mai 2003–Juni 2004) hatte für das irakische politische System einen ethnischen und religiösen Proporz eingeführt. Das, so glaubte er, habe die Spaltung des Landes gefördert.

Westliche Medien machten umgehend den Iran und ihr nahestehende Milizen im Irak für den Mord verantwortlich. Iranische Medien wiesen ihrerseits auf unbestätigte Twitter-Meldungen hin, in denen sich IS-Anhänger als Täter ausgaben. Grund dafür könnte die Festnahme von Abdul Nasser Qirdasch sein, einen IS-Führer, den Al Haschemi zuvor interviewt hatte.

In einer Erklärung der iranischen Botschaft in Bagdad wurde die Tat scharf verurteilt. Darin heißt es, diejenigen, die den Mord ausgeführt hätten, wollten den Irak destabilisieren und »Uneinigkeit und Gewalt« säen.