Durchsuchungen bei »Reichsbürgern«

München. Wegen illegalen Waffenhandels haben Ermittler in Deutschland und Österreich die Räume von zwölf Verdächtigen aus der »Reichsbürger«- und Neonaziszene durchsucht. Konkret gehe es um Waffenlieferungen aus Kroatien nach Deutschland, sagte der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Mittwoch. Die Fahnder hatten am Mittwoch morgen in Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Österreich die Wohn- und Geschäftsräume von zwölf Personen durchsucht. Dabei waren rund 200 Polizisten und Staatsanwälte im Einsatz. (dpa/jW)