Aufklärung verhindert

Sebastian Willnow/dpa Demonstranten erinnern an Oury Jalloh (Dessau, 11.6.2020)

Oury Jalloh, Mario Bichtemann, Hans-Jürgen Rose: Im Fall der mutmaßlich im Dessauer Polizeirevier getöteten Männer wird die Kette der Justizskandale immer länger. Vor zwei Jahren hatten Sachsen-Anhalts Regierungsfraktionen CDU, SPD und Grüne die beiden Juristen Jerzy Montag und Manfred Nötzel als Sonderberater berufen. Sie sollten – nachdem ein Antrag der Fraktion Die Linke auf einen Untersuchungsausschuss abgelehnt worden war – im Auftrag des Rechtsausschusses die Akten der Staatsanwaltschaft zu den Fällen nach Ermittlungsfehlern durchforsten. Dazu wollten sie mit Polizisten, Richtern und Staatsanwälten reden. Nun stellt sich das Justizministerium quer. Es ordnete an, dass Landesbedienstete nur im Beisein von Regierungsmitgliedern im Rechtsausschuss befragt werden dürften. Die Fragen seien zuvor einzureichen.

Hervor geht das aus einem internen Schreiben von Justizstaatssekretär Josef Molkenbur an den Ausschussvorsitzenden Detlef Gürth (CDU), über das der Spiegel zuerst berichtete. Demnach hatten die Berater mehrere Polizisten und sieben Justizbeamte befragen wollen. Staatssekretär Molkenbur wies das Ansinnen ab. Denn sein Ministerium habe »durchgreifende Bedenken gegen die beabsichtigte unmittelbare Befragung von Landesbediensteten«. Auskunftspflichten bestünden nur gegenüber einem Ausschuss.

Die Linke-Abgeordneten Henriette Quade und Eva von Angern, zuständig für Innen- und Rechtspolitik und Mitglieder des Rechtsausschusses, kritisierten das Vorgehen am Dienstag scharf. Das sei »ein weiterer in einer scheinbar nicht enden wollenden Reihe von Skandalen«. Über 15 Jahre hätten Regierung und Politik »mit den absurdesten Begründungen verweigert, einen Untersuchungssausschuss einzusetzen«. Zuletzt im Februar 2019 begründete man das mit den juristischen Beratern. Die waren zwar Mitte 2018 berufen worden, konnten aber erst Ende 2019 ihre Arbeit aufnehmen, nachdem das Oberlandesgericht Naumburg einen Antrag von Jallohs Hinterbliebenen auf Klageerzwingung abgelehnt hatte. Man wollte, so die Begründung, »der juristischen Aufarbeitung nicht im Wege stehen«. Der Abgabetermin für den Untersuchungsbericht wurde derweil von Juli auf Ende August verschoben. Ob er ganz oder teilweise öffentlich werden wird, ist noch unklar. Der Ausschuss muss darüber entscheiden.

Überraschend sei das alles nicht, mahnten Quade und von Angern. »Vielmehr gehört es zum Kalkül der Aufklärungsverhinderer.« Als solche will sich das Justizministerium nicht sehen. In einer Mitteilung vom Dienstag warf es dem Spiegel eine »Fehlinterpretation« seines Schreibens vor. Man habe »im Gegenteil nicht die geringsten Vorbehalte gegen die beabsichtigten Befragungen«, hieß es. Aber leider sehe es die Landesverfassung nicht vor, Justizbeamte außerhalb eines Ausschusses zu befragen. Darauf habe Molkenbur aufmerksam gemacht und als »Kompromiss« Befragungen in Sondersitzungen des Rechtsgremiums vorgeschlagen. Dies zeige, so schwadroniert die Behörde, »den Willen des Justizministeriums, die Aufarbeitung konstruktiv und vorbehaltlos zu begleiten«.

»Konstruktiv und vorbehaltlos begleitet« hat das Justizsministerium unter Anne-Marie Keding (CDU) die jahrelangen Recherchen von jW zu den Todesfällen im Dessauer Revier bisher jedenfalls nicht. Im Lauf der Jahre ließ das Ministerium zahlreiche Anfragen unbeantwortet. Im Oktober 2019 beispielsweise teilte Ministeriumssprecher Thiel mit, man könne keine Fragen zu den Sonderberatern beantworten, dies sei Aufgabe des Landtages. Bereits im Juni 2017 hatte er »keine Stellung« zu »Spekulationen« über eine politisch motivierte Verschleppung nehmen wollen. Von diesem Gebaren weicht die neue Anordnung nicht ab. Die vom Spiegel gestellte Frage ist also nicht aus der Luft gegriffen: Hat die Justiz etwas zu verbergen?