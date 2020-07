Erfolgreich vertuscht

Frank Leonhardt/dpa Ein Sarg am Explosionsort der Bombe (München, 26.9.1980)

Fast 40 Jahre nach dem Münchner Oktoberfestattentat hat die Bundesanwaltschaft den Fall zum zweiten Mal zu den Akten gelegt. »Weitere erfolgversprechende Ermittlungsansätze sind derzeit nicht zu erkennen, weshalb die Ermittlungen einzustellen waren«, teilte die Strafverfolgungsbehörde am Mittwoch in Karlsruhe mit. Anders als bei der ersten Einstellung 1982 stuft sie den Bombenanschlag aber inzwischen als politisch rechts motivierten Terrorakt ein.

Am 26. September 1980 waren bei der Explosion auf der Festwiese 13 Menschen getötet worden, darunter der später als Attentäter identifizierte Gundolf Köhler. Dessen Kontakte zu ultrarechten Organisationen wie der »Wehrsportgruppe Hoffmann« hatten die Ermittler nicht davon abgehalten, den Studenten als psychisch gestörten Einzeltäter einzustufen.

Am Mittwoch stellte die Bundesanwaltschaft klar: »Köhler handelte aus einer rechtsextremistischen Motivation heraus.« Dies folge auch aus »seinen kurz vor der Tat getätigten Äußerungen, wie man die bevorstehende Bundestagswahl beeinflussen könne« und seinem erklärten Wunsch nach einem »Führerstaat«. Es hätten sich aber »keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte« für eine Beteiligung weiterer Personen »als Mittäter, Anstifter oder Gehilfen an der Tat des bei dem Anschlag ums Leben gekommenen Gundolf Köhler ergeben«.

Die Feststellung der politischen Motivation bewertete der Journalist und Sachbuchautor Ulrich Chaussy, der sich seit 1980 mit dem Anschlag befasst, positiv. Er selbst sage seit Jahrzehnten: »Es geht nicht an, aus einem politischen Attentat den Suizid eines Verzweifelten zu machen« – und das sei inzwischen auch nicht mehr so einfach, betonte Chaussy am Mittwoch im Gespräch mit junge Welt. Allerdings gebe es »unheilbare Versäumnisse«. In dem Ende 2014 wieder aufgenommenen Ermittlungsverfahren sei versucht worden, wichtige Ermittlungsschritte nachzuholen – dafür sei es aber zu spät gewesen. »Das Zeitfenster ist zugegangen«, sagte Chaussy.

Eines der Haupthindernisse dürfte gewesen sein, dass am Tatort gefundene Asservate schon 1997 vernichtet worden waren – darunter eine abgerissene Hand, die keinem der Toten oder Verletzten zugeordnet werden konnte. Hätte sie Köhler gehört, dessen Leiche beide Hände fehlten, wäre ihr Erhaltungszustand nach der Explosion wahrscheinlich nicht gut genug für eine daktyloskopische Untersuchung der Finger- und Handabdrücke gewesen. Laut Tatrekonstruktion hatte er den Sprengkörper unmittelbar vor der Explosion in den Händen gehalten. In einer 2015 ausgestrahlten ARD-Dokumentation von Chaussy kam ein ehemaliger Sprengstoffexperte des Bundeskriminalamts (BKA) zu Wort, nach dessen Einschätzung Köhlers Hände bei der Explosion pulverisiert worden waren. Ein Gutachten zum Zustand der Hand ist aber laut Chaussy ebenfalls verschwunden.

Darauf geht die Bundesanwaltschaft in ihrer Presseerklärung vom Mittwoch nicht ein. Statt dessen heißt es: »Bereits bei den ursprünglichen Ermittlungen wurde auf Grundlage einer daktyloskopischen Untersuchung davon ausgegangen, dass es sich bei der Hand um ein Körperteil von Gundolf Köhler gehandelt hat« – davon sei weiter auszugehen, »auch wenn der Verbleib der sichergestellten Hand nicht mit letzter Gewissheit geklärt werden konnte«.

Für Chaussy ist nun »die Stunde der Parlamente und Untersuchungsausschüsse gekommen«. Dem Eindruck, dass »Vertuschungen systematischen Charakter aufwiesen«, müsse auf dieser Ebene nachgegangen werden, sagte er am Mittwoch.