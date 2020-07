Entschlossener Kampf

Fabian Strauch/dpa Demonstration gegen einen Aufmarsch der faschistischen Kleinstpartei »Die Rechte« (Dortmund, 14.10.2019)

Seit Jahrzehnten sorgt die in Dortmund aktive Neonaziszene bundesweit für Schlagzeilen. Ermöglicht wurde dies auch, weil Behörden und politische Entscheidungsträger die von den Faschisten ausgehende Gefahr über Jahre hinweg verharmlosten und ignorierten, dafür aber mit bemerkenswertem Eifer gegen Antifaschistinnen und Antifaschisten vorgingen.

Dabei ist die Liste der von Rechten in Dortmund begangenen Morde und Gewalttaten für eine westdeutsche Großstadt durchaus bemerkenswert: Im Jahr 2000 erschoss der Faschist Michael Berger erst drei Polizeibeamte und dann sich selbst. 2005 folgte die Ermordung des Punks Thomas Schulz durch den Faschisten Sven Kahlin am U-Bahnhof »Kampstraße«. Im April 2006 wurde Mehmet Kubasik vor seinem Kiosk von den Rechtsterroristen des »Nationalsozialistischen Untergrundes« (NSU) erschossen.

Mit dem »Bündnis Dortmund gegen rechts« (BDGR) hat nun ein antifaschistischer Zusammenschluss eine Bilanz seiner Arbeit der letzten 20 Jahre vorgelegt. Im Gegensatz zu allen kurzlebigen Antifagruppen existiert das BDGR noch heute. Einen großen Anteil daran hat die engagierte Dortmunder Antifaschistin Ula Richter, die sich kontinuierlich und vehement dem Kampf gegen alte und neue Nazis verpflichtet hat. Sie sorgte dafür, dass das antifaschistische Bündnis sich nicht nur an Faschisten abarbeitete und sich von den Rechten den politischen Terminkalender sowie den Aufgabenplan diktieren ließ. So organisierte Richter nicht nur eine Reihe beeindruckender kultureller Aktivitäten gegen die extreme Rechte wie etwa ein Konzert mit der Auschwitz-Überlebenden Esther Bejarano. Vielmehr verband sie den Kampf gegen die Faschisten auch mit Aktionen gegen Rassismus, Krieg und mit antifaschistischer Gedenkpolitik.

Wo die Verantwortlichen in Behörden und Politik sich wegduckten oder die von den extremen Rechten ausgehende Gefahr verharmlosten, war es das BDGR, welches in den vergangenen 20 Jahren öffentlich und aller Widrigkeiten zum Trotz lautstark Position bezog. Schon in den 1980er Jahren trieb Siegfried Borchardt, bekannt unter seinem Spitznamen »SS-Siggi«, als Anführer der militanten Hooligangruppe »Borussenfront« sein Unwesen in der Ruhrgebietsmetropole. Später war er in der »Freiheitlichen Deutschen Arbeiterpartei« (FAP) aktiv, die 1995 von den Behörden verboten wurde. Infolge dessen reorganisierten sich die Neonazis als »Kameradschaft Dortmund«, später als »Nationaler Widerstand Dortmund«. Nachdem dieser 2012 von den Behörden verboten worden war, folgte eine weitere Reorganisierung. Diesmal unter dem Schutz des Parteiengesetzes und als Partei »Die Rechte«.

Mittlerweile ist die Zeit der Großaufmärsche, wie sie in den 2000er Jahren etwa als »Nationaler Antikriegstag« mit bundesweiter Beteiligung der Neonaziszene durchgeführt wurden, vorbei. Ein entschlossenes Vorgehen der Zuständigen im Kampf gegen rechts ließ lange auf sich warten. Dass sich das in den letzten Jahren zumindest zaghaft änderte, hat auch mit dem »Bündnis Dortmund gegen rechts« und Ula Richter zu tun.