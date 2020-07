»Ich G20 Filme gucken + darüber reden«. Open-air-Kurzfilmprogramm mit Diskussion zwischen den Filmemachern und dem Publikum. Es werden gezeigt: »Welcome to the new World«, »The People vs G20«, »Utopia«, »Colour the red zone« (Premiere), G20 No Filter. Heute, 8.7., 21 Uhr, Rote Flora, Achidi-John-Platz 1, Hamburg. Veranstalter: Plattform »St. Pauli selber machen«

»Vom Querdenken zur Querfront?« Onlinevortrag und Diskussion mit Lucius Teidelbaum (Journalist) über die seit April 2020 stattfindenden Proteste gegen die Beschränkungen wegen der Coronainfektionen und deren rechtes und reaktionäres Erscheinungsbild. Donnerstag, 9.7., 19 Uhr, auf Big-Blue-Button: https://webinar.rosa-reutlingen.de/b/inp-t4x-pdz, Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Stiftung

»Erich-Mühsam-Gedenken«. Informelles Gedenken mit Picknick, Musik, Lesung von Mühsam-Texten und Gesprächen. Freitag, 10.7., 15 Uhr, Grab von Erich Mühsam, Waldfriedhof Dahlem, Hüttenweg 47, Berlin. Veranstalter: Freundeskreis »Erich Mühsam«

»Wirksame Bündnisarbeit: Initiativen gegen rechts stellen sich vor« Onlinepodiumsdiskussion über Handlungsstrategien und erfolgreiche Bündnisarbeit. Eingeladen sind Vertreter verschiedener Initiativen gegen rechts aus den benachbarten Regionen. Freitag, 10.7., 19.30 Uhr, vimeo: https://vimeo.com/event/114801 Veranstalter: Bündnis gegen rechts, Wendland/Altmark

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen statt.