Slot Machine/ ARTE France Wie lange kann sich Halla (Halldóra Geirharðsdóttir) ihren Überzeugungen als Umweltaktivistin hingeben? »Gegen den Strom«

Gegen den Strom

Die 50jährige Halla ist eine unabhängige Isländerin und leidenschaftliche Umweltaktivistin. Sie führt Krieg gegen die Aluminiumindustrie, die im Land vom billigen Strom profitiert. Mit ihren riskanten Aktionen gelingt es ihr, die Verhandlungen zwischen der Regierung und einem internationalen Investor zu stoppen. SL/F/UA 2018.

Arte, 20.15 Uhr

Das fliegende Auge

Wie Drohnen unser Leben verändern

Die Doku zeigt die Entwicklung der Drohnentechnik, die in immer neue Lebensbereiche vordringt. Die Dinger haben auch das Potential, für Anschläge eingesetzt zu werden. Und wir wissen: Militärische US-Drohnen kontrollieren die Krisengebiete dieser Welt. D 2019

MDR, 20.45 Uhr

Fußball um jeden Preis

Für den 18jährigen Abdel ist 2019 das entscheidende Jahr. Seit fünf Jahren trainiert der Nachwuchsfußballer beim »Havre Athletic Club«. Die nächsten Monate sollen über Abdels Zukunft entscheiden. Wird er einen Profivertrag erhalten, damit zu Ruhm und zu Geld kommen? Es steht viel auf dem Spiel: Falls der Plan nicht aufgeht, droht die Rückkehr voller Schande in sein ärmliches Wohnviertel. Zum Thema sei auch unbedingt der Debütroman von Cihan Acar »Hawai«, erschienen im Hanser-Verlag, empfohlen. F 2019.

Arte, 21.50 Uhr

Jung hinter Gittern

Die sehr gute und harte Dokumentation führt in den von Kälte und Gewalt geprägten Kosmos einer Jugendstrafanstalt im Ardenner Wald, nahe der belgisch-französischen Grenze. In dem Gefängnis ohne Tageslicht verbüßen die Straftäter mehrjährige Haftstrafen. Die Jugendlichen leben Tag und Nacht auf engem Raum in einer Atmosphäre der Verzweiflung. Die Devise scheint zu lauten: Wegschließen statt Resozialisierung. F 2019

Arte, 22.45 Uhr

Die Macht der Coronamythen

Gefahr für die Demokratie?

Das Coronavirus sei erfunden worden, und Bill Gates plane eine weltweite Impfpflicht – im Internet und auf der Straße kochen zahlreiche Selbstdarsteller ihr Süppchen. Die Protagonisten erreichen über ihre »sozialen« Kanäle teilweise jede Menge Menschen. Verschwörungserzählungen durchdringen seit Corona immer stärker die sogenannte bürgerliche Mitte der Gesellschaft.

ZDF, 22.50 Uhr