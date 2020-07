Barocke Selbstverliebtheit

Marcus-Andreas Mohr © Karl Lagerfeld »Zunächst mal wird der Ankömmling auf dem Burghof vom Kaiser persönlich empfangen«

»Nirgendwo in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen liegt die Armutsquote bei Kindern so hoch, und nirgendwo ist laut einer Umfrage das kostenlose Freizeitangebot für die Jüngsten so schlecht wie in der Stadt Halle«, berichtete vor einiger Zeit die MDR-Sendung »Exakt – So leben wir!« (23.8.2017). Nun wurde im kulturellen Zentrum des Städtchens an der Saale eine Ausstellung eröffnet, die zu diesem Befund passt wie die Faust aufs Auge. »Karl Lagerfeld. Fotografie. Die Retrospektive« heißt die Schau im Kunstmuseum Moritzburg. Zu sehen sind mehr als 300 Fotografien des Modeschöpfers, der sich bis zu seinem Tod im Februar 2019 nicht als Künstler verstand.

Er kam daher wie ein geklonter Dandy. Mit Stehkragen, Mozartzopf und einer Sonnenbrille, die er nur im Bett absetzte. Seine Hände steckten in schwarzen fingerlosen Handschuhen. Ohne käme er sich nackt vor, meinte er, und nannte sich »stilisiert«. Mit prächtigen Modenschauen für Chanel zeigte er in Paris, wo der Barthel den Most holt. Er liebte die große Inszenierung, zog, wenn sich Objektive auf ihn richteten, den Mund zur Schnute, und wenn er im schnoddrigen Ton reaktionären Unsinn sabbelte, gegen unbequeme Zeitgenossen keilte, hatte die Qualitätsjournaille daran ihre Freude oder zumindest ein Nachsehen.

Kuratiert wurde die Show in der Moritzburg unter anderem von Eric Pfrunder, »Artistic Director Fashion Image« bei Chanel. Neben Modeaufnahmen sind Porträts, Architektur-, Landschafts- und Märchenbilder zu sehen, Werbekampagnen für Chanel und Fendi, »Editorial-Shoots« für Vogue, Harper’s Bazaar und das V-Man-Magazine sowie natürlich jede Menge Selbstporträts. Ein barocker Bildermix aus Jugendstil und Sachlichkeit.

Dass der Modeschöpfer seine Kreationen gerne mit Zitaten aus der Welt der Malerei offerierte, ging auf seine Jugendträume zurück. Maler wollte er werden. So mussten Künstler als Kulissenknechte herhalten, um den »Masterlook« zu nobilitieren. Inspiration gewann er beim Betrachten von Gemälden von Anselm Feuerbach, Lyonel Feininger, Pierre Bonnard oder Edward Hopper. Dessen Langeweile ist gefällig nachgestellt. Lagerfelds literarische Referenzen reichen von Ovid und Longos bis Oscar Wilde und Eduard von Keyserling. Realisiert hat der Modezar seine Ideen mittels aufwendiger fotografischer und drucktechnischer Verfahren, darunter Daguerreotypien, Platinotypien, Polaroid-Transfers, Silbergelatinedrucke, Siebdrucke etc.

Zunächst mal wird der Ankömmling aber auf dem Burghof vom »Kaiser« persönlich empfangen. Der starrt von überdimensionierten Porträts, 60 an der Zahl, den verdutzten Besucher durch schwarze Augengläser an. Die meisten dieser Bilder hat der Meister eigenhändig geschossen, gemäß seiner Devise: »Mein Leben fängt mit mir an und hört mit mir auf« (Die Welt). Die Selbstverliebtheit übertrifft noch die der Barocknarzissten.

In dunklen Hallen sieht man dann Nymphen in teuren Klamotten irrlichtern, Vamps und »Toyboys« im antiken Zaubergarten. Da bläst eine Schäferin keck auf der Flöte, während der Hirte sich zwischen alten Bäumen und antiken Skulpturen räkelt. Unerschöpflich waren die erotischen Phantasien des Meisters. Das Bemühen um die Aktualisierung antiker Schönheitsideale trieb ihn zu immer neuen Bildern. Präraffaelitischer Kitsch in Perfektion. Seine Muse Baptiste Giabiconi – O-Ton Lagerfeld: »An ihm kann ich mich einfach nicht sattsehen!« – ist in langen Bilderbahnen zu begutachten, im Adamskostüm, versteht sich. Freilich ist Claudia Schiffer dabei. Für einen Champagnerhersteller posiert sie als Dienstmädchen vor dem Hausherrn, zieht sich Netzstrümpfe über und Spitzenhaube auf.

Bedient werden auch Hollywood-Klischees der 50er Jahre in Schwarzweiß. Mal tut Lagerfeld so, als hätte er bei Helmut Newton volontiert, mal gibt er sich als Proust-Adept. Den Schwulstapostel der K.-u.-k.-Society Hans Makart nicht zu vergessen. Hinter der Perfektion dieser Fotostorys steckt dabei nichts als heiße Luft. Aufgesetzte »Mystery« suggeriert Tiefe, wo alles flach bleibt. Banalität feiert Triumphe. Da helfen weder die Romantizismen Lord Byrons noch Marcel Prousts »Verlorene Zeit«. Das Publikum muss unterhalten werden. Und es ist amused!

Geschickte Dramaturgie und narrative Beliebigkeit waren Geheimnisse des Erfolgs von Lagerfeld. In zäher Arbeit hat er sich über Jahrzehnte den Ruf eines Provokateurs zugelegt, an seinem »Branding« gefeilt. Ehrlich war er, wenn er sich mal zurücknahm: »Sehe ich aus wie jemand, der kochen kann? Ich kann eine Dose Cola Light aufmachen, und damit hat sich das« (B.Z.).

Um die 200 Millionen Dollar soll der Modezar hinterlassen und auch für Choupette vorgesorgt haben. Eine Katze, die mit maßgefertigtem Koffer reiste, einen eigenen Twitter-Account hatte und von einer Kammerzofe coiffiert wurde, die seiner Aussage nach schön war wie ein Model (Gala).

Warum dieses Requiem in der sachsen-anhaltischen Provinz? Lagerfeld hatte ein Faible für den »Hausheiligen« von Halle, Lyonel Feininger. Der Museumsdirektor verweist auf entsprechende Modeinszenierungen von 1990. Am Ende passt die Show dann doch sehr gut nach Halle. Wie unterm Brennglas offenbaren sich hier die Klassengegensätze, grell scheint die Selbstverliebtheit der Herrschenden noch in ihren Versprechungen vom Gemeinwohl auf. Lagerfeld: »Die ganze Welt muss einem egal sein. Dann schläft man sehr gut« (Instyle).