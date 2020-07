Deutsche Mitverantwortung für Drohnenmorde

Heike Hänsel, stellvertretende Vorsitzende der Fraktion von Die Linke im Bundestag, erklärte zum am Dienstag vorgestellten Bericht der UN-Sonderberichterstatterin für willkürliche Exekutionen, Agnès Callamard:

Nachdem die UNO die gezielte Ermordung des iranischen Generals Kassem Soleimani erneut als Völkerrechtsbruch verurteilt hat, müssen Bundesregierung und Bundesanwaltschaft endlich tätig werden und die Rolle von US-Militärbasen in Deutschland bei den US-Drohneneinsätzen untersuchen. Die Bundesregierung betreibt hier Beihilfe zu Mord und Völkerrechtsbruch, wenn sie weiterhin diesem Treiben tatenlos zuschaut. Da Deutschland zur Zeit den Vorsitz des UN-Sicherheitsrates innehat, steht die Bundesregierung in der Verantwortung, dieses Thema auf die Tagesordnung zu setzen. Der völkerrechtswidrige Drohnenkrieg der USA muss gestoppt werden. Dazu gehört eine Untersuchung der Rolle von US-Militärbasen wie Ramstein in Rheinland-Pfalz und US-Africom in Stuttgart.

Die Friedensorganisation ICAN (Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen) berichtete am Dienstag von einer mehrtägigen Protestaktion am Fliegerhorst Büchel:

Vom 4. bis 7. Juli haben über 100 Aktivistinnen und Aktivisten gegen die am Fliegerhorst Büchel stationierten US-Atomwaffen protestiert. Außerdem wurde der dritte Geburtstag des Vertrags zum Verbot von Atomwaffen gefeiert. Aufgrund der Coronapandemie war lange nicht klar, in welcher Form die Aktionstage stattfinden können. Außerdem wurde den Aktivisten erst am 2. Juli durch Eilverfahren vor dem Verwaltungsgericht Cochem die Wiese vor dem Fliegerhorst als Aktionsort zugesprochen. »Deutschland debattiert seit Monaten die Nachfolge der Bundeswehr-›Tornados‹, mit welchen im Ernstfall deutsche Soldaten US-Atombomben über ihrem Zielort abwerfen würden. Deshalb ist unser Protest gegen Atomwaffen und die nukleare Teilhabe in diesem Jahr besonders wichtig«, so Johannes Oehler (30), ICAN-Mitglied aus dem Organisationsteam. (…)

Das Aktionsbündnis »Unser Denkmal ist unantastbar!« teilte am Dienstag mit:

Beim Gespräch mit Vertretern des Aktionsbündnisses »Unser Denkmal ist unantastbar!« am späten Nachmittag des 6. Juli hat die Berliner Verkehrssenatorin Regine Günther ihre Bereitschaft bekundet, sich für einen »maximalen Schutz« des Denkmals für die während des deutschen Faschismus ermordeten Sinti und Roma Europas angesichts der geplanten Baumaßnahmen für die S 21 (einer S-Bahn-Verbindung, jW) einzusetzen.

Auch auf mehrfache explizite Nachfrage hin war die Verkehrssenatorin jedoch nicht bereit, das Denkmal zum sogenannten »Zwangspunkt« für die Bauplanungen zu erklären. Erst damit würde das Denkmal für die in der Nazizeit ermordeten Sinti und Roma Europas unangetastet bleiben. Auch das Denkmal für die ermordeten Juden Europas ist ein solcher »Zwangspunkt«. Der zugesicherte »maximale Schutz« des Denkmals ist demnach nur relativ. Die Senatorin war nicht bereit, eine Garantie für den Schutz des Denkmals in seiner Gesamtheit abzugeben. Sollten sich Planungsvarianten, die das Denkmal nicht berühren, als nicht realisierbar erweisen, wäre das Denkmal erneut in Gefahr. (…)