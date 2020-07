Kampf um mehr Lohn

EPA/HANNAH MCKAY/dpa Auch 2014 mobilisierten die Gewerkschaften in Großbritannien für mehr Lohn (London, 18.10.2014)

Acht von zehn englischen Kommunen sind laut einem Bericht des Thinktanks »Centre for Progressive Policies« aufgrund der Coronakrise akut von Zahlungsunfähigkeit bedroht. Vor diesem Hintergrund ziehen dunkle Sturmwolken herauf, es drohen Konflikte mit den Gewerkschaften, die sich teilweise bereits entzünden.

Derzeit laufen Gehaltsverhandlungen für die kommunalen Beschäftigten in England. Während die großen Gewerkschaften UNITE, GMB und Unison zehn Prozent mehr Lohn fordern, bieten die in der »Local Government Association« zusammengeschlossenen Unternehmer nur 2,75 Prozent Lohnsteigerung an. Aufgrund der Sparpolitik der vergangenen Jahre haben die Beschäftigten allerdings bereits 20 Prozent Lohnverluste seit dem Jahr 2010 hinnehmen müssen. Einzelne Gewerkschaftsstrukturen wie zum Beispiel die Nordwestregion von Unison haben deshalb schon beschlossen, das Angebot der Unternehmer abzulehnen.

Zwar wurde die Sparpolitik der vergangenen zehn Jahre von konservativ geführten Regierungen verordnet, auf lokaler Ebene tritt den Gewerkschaften aber häufig die sozialdemokratische Labour-Partei als Gegenspielerin entgegen. Tatsächlich hat der inzwischen wieder die Partei beherrschende rechte Flügel unter Kommunalpolitikern – neben der Parlamentsfraktion im Unterhaus – seine größte Machtbasis.

Welche Auswirkungen dies vor Ort haben kann, zeigt sich derzeit im Londoner Stadtteil Tower Hamlets. Hier streikten am 3., 6. und 7. Juli 4.000 kommunale Beschäftigte gegen die von Labour regierte Bezirksverwaltung. Ursache ist deren Versuch, den Beschäftigten wesentlich schlechtere Dienstverträge als die bislang gültigen aufzudrücken. Betroffen von diesen Verschlechterungen sind laut Angaben der Gewerkschaft Unison vor allem Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund sowie Arbeiter aus Niedriglohngruppen. Geplant sind Lohnkürzungen, Kürzungen von Überstunden- und Pendlerpauschalen, längere Arbeitszeiten und die weitgehende Abschaffung bestehender Abfindungsregelungen im Fall einer Kündigung.

Dieser Konflikt schwelt bereits seit vielen Monaten. Im Februar haben die Gewerkschaften UNITE, GMB und Unison Urabstimmungen unter ihren Mitgliedern durchgeführt und erreichten für Streikbeschlüsse Zustimmungsraten zwischen 89 und 96 Prozent. Trotz antigewerkschaftlicher Gesetzesauflagen wie jener, dass sich mehr als 50 Prozent der Abstimmungsberechtigten an einem umständlichen Briefwahlverfahren beteiligen mussten, waren alle Urabstimmungsergebnisse rechtsgültig. Zusätzliche Unterstützung kam aus der Öffentlichkeit im Bezirk. Die Kinderarmut in Tower Hamlets liegt bei 50 Prozent, entsprechend groß sind die Sympathien für Abwehrkämpfe gegen ein weiteres Absinken der Löhne.

Aufgrund des öffentlichen Drucks und der sich Anfang März anbahnenden Coronapandemie stimmte die Bezirksverwaltung von Tower Hamlets einer Verschiebung ihres Vorhabens auf Juli zu. Die Gewerkschaften setzten in der Folge ihren Streikbeschluss aus, um während der Pandemie der Lokalbevölkerung eine örtliche Infrastruktur bieten zu können.

Doch Ende Juni begann die Bezirksverwaltung wieder an der Eskalationsschraube zu drehen. Im Juli sollen alle Beschäftigten entlassen und dann mit den neuen, schlechteren Dienstverträgen wieder angestellt werden. Trotz andauernder Coronaepidemie entschloss sich die Gewerkschaft Unison deshalb zum Streik. Solidarität kam am Freitag von den Kollegen der Müllabfuhr. Sie verweigerten ebenfalls die Aufnahme ihrer Arbeit, obwohl sie nicht zum Streik aufgerufen waren. Schon Anfang des Jahres hatten sie erfolgreich einen Arbeitskampf für die Wiedereingliederung der seit einigen Jahren in Tower Hamlets privatisierten Müllabfuhr in den öffentlichen Sektor geführt.

Den Kommunalpolitikern der Labour-Partei schmeckte diese Solidarisierung gar nicht. Sie hetzten den Mülleuten die Polizei auf den Hals, als diese begannen, Streikposten einzurichten. Der lokale Ortsverband der Partei unterstützte zwar den Streik und hat sich auch gegen die geplanten Einsparungen der Bezirksverwaltung ausgesprochen, wird von den Kommunalpolitikern jedoch ignoriert.

Am Freitag sprach Unison-Generalsekretär Dave Prentis auf einer coronabedingt digital abgehaltenen Streikkundgebung mit 400 Teilnehmern. Prentis ist für gewöhnlich Unterstützer des rechten Labour-Parteiflügels. Tower Hamlets zeigt, wie auch er nun unter Handlungsdruck gerät.