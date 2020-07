Seehofer mimt den Mahner

Flavio Gasperini/SOS MEDITERRANEE/dpa Kurzes Aufatmen: Gerettete gehen von Bord der »Ocean Viking« (Porto Empedocle, 6.7.2020)

Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft hat das Scheinwerferlicht auch auf den Bundesinnenminister Horst Seehofer gerichtet. Dieser appellierte an die EU-Staaten, die Verantwortung für aus Seenot gerettete Migranten gerechter zu verteilen. Die aktuelle Situation sei »nicht würdig« für die EU, sagte der CSU-Politiker am Dienstag am Rande von Beratungen mit seinen EU-Amtskollegen.

Weil Deutschland seit Anfang Juli die EU-Ratspräsidentschaft innehat, leitete Seehofer die Ministerrunde. Als Diskussionsgrundlage hatte er den anderen EU-Ländern im Vorfeld ein Papier geschickt, in dem er eine höhere Beteiligung bei der Aufnahme von Geretteten fordert. Die EU-Staaten finden schon seit langem keine Regelung für die Seenotrettung. Seehofer hatte sich zwar im September 2019 mit seinen Kollegen aus Malta, Italien und Frankreich auf eine Übergangsregelung verständigt, diese ist aber mittlerweile ausgelaufen. Zudem beteiligten sich nur wenige andere Länder wie Irland, Portugal und Luxemburg daran. Dabei hatte der CSU-Politiker damals gesagt, er hoffe auf insgesamt zwölf bis 14 mitwirkende Länder.

Unter der deutschen EU-Ratspräsidentschaft, die noch bis Ende des Jahres läuft, will Seehofer das Thema nun erneut angehen. In dieser Zeit kann der CSU-Mann, der Migration einst als »die Mutter aller Probleme« bezeichnete, die Tagesordnung beeinflussen. Zugleich dämpfte Seehofer am Dienstag die Erwartungen: »Ich hoffe, dass wir heute Nachdenklichkeit und Handlungsbereitschaft erreichen. Es ist aber keineswegs gesichert.«

Nachdem Italien und Malta in der Coronakrise erklärt hatten, den privaten Rettungsschiffen keinen sicheren Hafen mehr bieten zu können, entstanden an Bord immer wieder humanitäre Notlagen. Die Betreiber der »Ocean Viking« berichteten zuletzt von einem Hungerstreik der Geretteten und mehreren Suizidversuchen. Nach tagelangem Warten durfte das Schiff mit 180 Migranten an Bord am Montag schließlich vor dem Hafen von Porto Empedocle auf Sizilien anlegen.

Auch EU-Innenkommissarin Ylva Johansson drängte die Länder am Dienstag dazu, eine nachhaltige Lösung zu finden. Die Frage der Seenotrettung soll Teil ihrer Reformvorschläge für die europäische Asylpolitik sein. Diese werde sie im September vorlegen, sagte die Schwedin. Zuvor müssten sich die EU-Staaten auf die gemeinsamen Finanzen – unter anderem den Aufbauplan nach der Coronakrise – einigen.

Derweil wurde am Dienstag bekannt, dass das Rettungsschiff »Sea-Watch 4« vermutlich im August zu seinem ersten Einsatz auslaufen soll. Das kündigte der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, in der Rheinischen Post an. Die EKD hatte im vergangenen Jahr eine Initiative auf den Weg gebracht, um ein Schiff zur Seenotrettung von Flüchtlingen ins Mittelmeer zu schicken. Dazu war das Bündnis »United for Rescue« gegründet worden, dem rund 300 Partner angehören. Betrieben wird das Schiff von der Hilfsorganisation Sea-Watch. (dpa/jW)