You Gotta Love Ringo

Seth Wenig/AP/dpa Im richtigen Moment »ja« sagen: Ringo Starr

»Ringo muss man lieben«, hat Paul McCartney gesagt, und so ist es. Auch wenn er’s einem nicht immer ganz leicht macht.

Im Oktober 2008 veröffentlichte Starr ein Video, in dem er ankündigte, ab sofort keine Autogramme mehr zu geben. Als wollte er Widerworte abschmettern, sagte er im Zuge seiner 43 Sekunden langen Erklärung fünfmal »Peace and Love« und hielt die dazugehörigen V- Finger in die Kamera, die inzwischen zu seinem Markenzeichen geworden sind. McCartney verteidigte seinen ehemaligen Bandkollegen wenig später in einem Interview, indem er erklärte, man müsse Ringo einfach lieben, schließlich sei er schon immer so gewesen. Fans, die sich Anfang der 60er Jahre vor dem Haus der McCartneys in Liverpool versammelten, wurden von Pauls Vater regelmäßig hereingebeten und liebevoll mit Tee und Keksen bewirtet. Die vor Ringos Anwesen Wartenden bekamen von ihrem Idol dagegen nur ein »verpisst euch« an den Kopf geworfen. Ringo ist eben eine ehrliche Haut.

Als Liverpool 2008 Kulturhauptstadt Europas wurde und Starr die Feierlichkeiten eröffnete, war er der Stadt liebster Sohn. In einer Londoner Talkshow wenige Tage später antwortete der inzwischen in den USA lebende Ex-Beatle auf die Frage, ob er seine Heimat am River Mersey vermisse: »Eigentlich nicht«. Zur Strafe schnitt ein enttäuschter Liverpooler dem Ringo einer Heckenskulptur, die die Beatles darstellen sollte, den Kopf ab. Das hatte er davon.

Ringo Starr wurde während des Zweiten Weltkriegs am 7. Juli 1940 als Richard Starkey im heftig bombardierten Liverpool geboren. Er war das einzige Kind seiner wenige Jahre später schon alleinerziehenden Mutter Elsie, die sich und ihren Sohn als Barfrau durchbrachte und trotz extremer Geldknappheit verwöhnte. In der Grundschule litt er erst an einer Blinddarm-, dann an einer Bauchfellentzündung, mit 13 an einer Tuberkulose, deretwegen er zwei Jahre ins Krankenhaus musste. Als Jugendlicher hatte er in der Schule so viel verpasst, dass er kaum lesen und schreiben konnte.

Als intellektuelle Leuchte galt er nie, bewies mit seiner Gewitztheit aber eine enorme geistige Beweglichkeit. Nachdem der ungeliebte und wenig begabte Pete Best bei den Beatles geschasst worden war, gab unter anderem Ringos Sinn für Humor den Ausschlag, ihn Rory Storm and the Hurricanes auszuspannen. Im August 1962 sagte Ringo auf John Lennons Anfrage hin zu – der Rest ist Beatlemania. Später erklärte er wiederholt, er habe kaum mehr für seine Karriere getan, als im richtigen Augenblick »ja« zu sagen.

Damit wurde er zur perfekten Ergänzung im »vierköpfigen Monsters«, als das sich die Fab Four selbst bezeichneten. Sie waren nicht nur einer allein, und letztlich war es das, was es ihnen ermöglichte, »größer als Elvis« zu werden (worauf ihr Manager Brian Ep­stein es von Anfang an angelegt hatte): Für jeden Fan war etwas dabei. Neben John, dem »schlauen Beatle«, Paul, dem »schönen«, und George, dem »stillen«, war Ringo – als der kleinste und wegen seiner großen Nase und den vielen Ringen optisch exzentrischste – der »lustige Beatle«. Auf diesem Image aufbauend bastelte der Regisseur Richard Lester die Drehbücher zu seinen beiden Beatles-Filmen »A Hard Day’s Night« (»Yeah! Yeah! Yeah!«) und »Help!«, in denen Ringo jeweils eine hervorgehobene Rolle spielte. Was er so gut und von der Kritik bejubelt machte, dass sich später eine Schauspielkarriere daraus entwickelte, die ihn unter anderem von Frank Zappas »200 Motels« (1971) über »Caveman« (1981) bis zu »Thomas & Friends« (als grandioser Sprecher der ersten Staffel 1984 bis 1986) führte.

Musikalisch galt Ringo lange zu Unrecht als überschätzt. John Lennon sollte angeblich gesagt haben: »Ringo ist nicht der beste Schlagzeuger der Welt. Nicht mal der beste bei den Beatles«. Womit er vermeintlich darauf anspielte, dass Paul McCartney Ringo am Kit überlegen sei. Tatsächlich stammt der Witz von Phil Pope, einem englischen Komiker, der ihn Anfang der 80er Jahre in einer Radiosendung brachte. Auch wenn er gut ist, mit der Wirklichkeit hat er wenig zu tun.

Im Gegenteil. Man muss Ringo dafür bewundern, dass er sich jegliches Geprotze verkniffen und nie versucht hat, sein Publikum mit deplazierter Virtuosität zu beeindrucken. Auf sämtlichen Platten der Beatles spielt er nur ein einziges Mal ein Schlagzeugsolo: am Anfang von »The End« auf der zweiten Seite von »Abbey Road« (1969), dem letzten Album, das die Beatles gemeinsam im Studio aufnahmen. Und sogar dazu musste er überredet werden. Auf »Rain«, der B-Seite der Single »Paperback Writer« von 1966, hatte er längst einfallsreich und stilsicher gezeigt, was er draufhat, ebenso auf »A Day in the Life«, »She Loves You«, »Something«, »I Feel Fine«, »Ticket to Ride« und vielen anderen mehr. Beatles-Produzent George Martin pries Ringo gegenüber dem Beatles-Historiker Mark Lewisohn als »Rock solid«.

Obwohl Ringo als letzter zur Band stieß, war er der erste, der sie verlassen wollte. Während der Aufnahmen zum »White Album« herrschte 1968 so dicke Luft, dass Ringo das Handtuch warf. Die anderen entschuldigten sich und baten ihn zurückzukommen. Bei seiner Rückkehr ins Studio war sein Schlagzeug über und über mit Blumen geschmückt. Ohne Ringo wollten die Beatles nicht die Beatles sein.

In den 70er Jahren veröffentlichte Starr Soloplatten, die vor allem in den USA sehr erfolgreich waren, aber auch einige, die floppten. Die meiste Zeit aber trank er, häufig in Los Angeles mit seinen Kumpels John Lennon, Harry Nilsson und Keith Moon. In den 80er Jahren machte er mit seiner Frau Barbara Bach erfolgreich eine Entziehungskur und sieht heute so fit und gesund aus wie nie zuvor.

Seit 1989 tourt er immer wieder in verschiedenen Besetzungen mit seiner All-Starr-Band. Darin versammelt er Musikerkollegen, die ein wildes Potpourri präsentieren, das Starr mit seinen Songs eröffnet und beschließt, zwischendurch begleitet er sie am Schlagzeug oder hält sich Backstage mit Yoga fit. Eigentlich eine geniale Win-Win-Situation: Ringo setzt seine abgehalfterten 70er-Jahre-Kumpels in Lohn und Brot, während diese für die Abwechslung sorgen, die er mit seinen wenigen Ringo-Songs aus der Zeit mit den Beatles nicht bieten kann. Aufgrund der besonderen personellen Besetzung entsteht daraus aber eine Ü-60-­Party mit Hits von Toto, Santana, Men at Work und den Eagles, die für jeden Beatles-Fan, der etwas auf sich hält, zur Zumutung wird. Starrs eigene Songs wie »Boys« oder »With a Little Help from my Friends« ragen daneben unvermindert knackig heraus. Aber was soll’s, man kann sich die Musik seiner Freunde nun mal nicht aussuchen, auch wenn sie einem helfen. Und auch dafür muss man Ringo lieben.