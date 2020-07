Oberbayern: Warnstreik bei Milchwerken

Neuburg. Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) rief die Beschäftigten des oberbayerischen Milchbetriebs in Neuburg am Montag zu einem Warnstreik von 12 bis 16 Uhr auf. Die Neuburger Milchwerke als Tochter der Omira GmbH wurden 2017 vom französischen Milchriesen Lactalis übernommen. Zum 31. Dezember 2018 waren die Milchwerke aus dem Unternehmerverband ausgetreten. »Seitdem versucht Lactalis, die Arbeitsbedingungen zu verschlechtern«, sagte Tim Lubecki, Geschäftsführer der NGG-Region Schwaben, am Montag gegenüber dem Donaukurier (Onlineausgabe). (jW)