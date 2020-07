Spur der Verwüstung

Kyodo News/AP/dpa

Im Südwesten Japans kam es am Wochenende zu schweren Unwettern und Überschwemmungen. Wie der japanische Fernsehsender NHK am Montag berichtete, sind mindestens 41 Menschen ums Leben gekommen, mehrere Personen wurden noch vermisst. Starke Regenfälle hatten am Wochenende Überflutungen und Erdrutsche auf Japans südwestlichster Hauptinsel Kyushu ausgelöst. Besonders betroffen war die Region um Kumamura. Dort ähnelten weite Gebiete einem Trümmerfeld (Foto). Starke Regenfälle erschwerten auch am Montag noch die Bergungsarbeiten. (dpa/jW)