Armada gegen China

Mike Blake/REUTERS »Wir operieren in höherem Tempo und simulieren intensivere Kämpfe«: Flugzeugträger »USS Nimitz«, derzeit im Südchinesischen Meer

In Sichtweite der chinesischen Marine haben zwei US-Flugzeugträger mit ihren Begleitschiffen am Montag ihr größtes Manöver seit Jahren im Südchinesischen Meer abgehalten. Die Kriegsübung, die bereits am Sonnabend begann, hat zum ersten Mal seit 2014 zwei Flugzeugträger samt ihren Begleitschiffen zu gemeinsamen Operationen südlich der chinesischen Küste zusammengeführt. Kampfjets starteten rund um die Uhr. Man habe täglich »Hunderte« Einsatzflüge geprobt, teilte der Kommandeur der Kampfgruppe um die »USS Ronald Reagan«, Konteradmiral George M. Wikoff, mit: »Wir operieren in höherem Tempo und simulieren intensivere Kämpfe, als es in kürzeren Übungen üblich ist.« Am Sonntag hatte Washington zusätzlich einen B-52-Langstreckenbomber zur Teilnahme an der Kriegsübung entsandt. Der B-52 ist in der Lage, Atomwaffen an ihren Einsatzort zu transportieren. China übte gestern scharfe Kritik an dem US-Manöver. Zhao Lijian, ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums, warnte, Washington treibe die Militarisierung des Gebietes voran. Bei dem Manöver handle es sich um eine »Machtdemonstration mit Hintergedanken«.

Die US-Kriegsübung ist dabei nur die jüngste Zuspitzung der gefährlichen Konflikte im Südchinesischen Meer. Beijing hatte in den vergangenen Monaten Schritte eingeleitet, um seine Kontrolle über das Gewässer zu verstärken, das es als Hoheitsgewässer begreift. Auslöser ist die Befürchtung, westliche Mächte könnten das Meer als Ausgangspunkt für Aktionen gegen China nutzen – so, wie es im 19. Jahrhundert geschehen war. Washington wiederum sucht die chinesische Kontrolle zu untergraben, indem es zuletzt seine Militärpräsenz im Südchinesischen Meer erhöht hatte: mit Marinepatrouillen, aber auch mit der Entsendung von Militärflugzeugen in den Luftraum von Taiwan. Die US-Streitkräfte operieren dabei immer häufiger gemeinsam mit dem Militär verbündeter Staaten. Im April etwa hielten sie Übungen mit der Marine Australiens, im Juni mit der Marine Japans ab. Hinzu kamen gemeinsame Trainingsmaßnahmen mit der japanischen Luftwaffe.

Dabei sucht Washington gezielt bestehende Konflikte zwischen China und anderen Anrainerstaaten des Südchinesischen Meeres auszunutzen. Sein aktuelles Manöver etwa stellt es als Maßnahme zur Verteidigung vietnamesischer Interessen dar. Tatsächlich hatte die Volksrepublik bis zum Sonntag ein mehrtägiges Seemanöver bei den Paracel-Inseln abgehalten, die nicht nur von China, sondern auch von Vietnam beansprucht werden. Hanoi hatte gegen das Manöver protestiert. Die USA unterstützen Vietnam gegen China und erklären nun, dem mit der aktuellen Entsendung der beiden Flugzeugträger-Kampfgruppen Ausdruck verleihen zu wollen. In ähnlicher Weise hatten sie im Mai Seekriegsübungen im Südchinesischen Meer als Ausdruck ihrer Unterstützung für Malaysia in einem Konflikt zwischen Kuala Lumpur und Beijing deklariert. Bisher suchen es die Anrainer des Südchinesischen Meeres allerdings nach Möglichkeit zu vermeiden, sich offen auf eine Seite zu schlagen.

Während der Konflikt im Südchinesischen Meer sich zuspitzt, sucht Beijing an anderer Stelle zu deeskalieren. So zogen sich Berichten zufolge chinesische Truppen gestern von der umstrittenen Himalaja-Grenze zu Indien zurück, an der es kürzlich zu heftigen Kämpfen gekommen war. Seit der Eskalation der Kämpfe rollt, befeuert von außenpolitischen Hardlinern und von westlichen Mächten, eine Welle antichinesischer Agitation durch Indien.