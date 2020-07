Vergleiche und Maßstäbe

gemeinfrei Geographische Region oder feinstofflicher imaginärer Kraftort?

In Zeiten von Naturkatastrophen und herben Schicksalsschlägen wie Armin Laschet kommt der verfassungstreue Bürger schon mal aus dem Tritt. Er ist verunsichert und kann den Sinn fürs richtige Maß verlieren. Liebgewonnene Gewohnheiten, die bisher völlig selbstverständlich schienen, werden in Frage und zur Disposition gestellt.

Bei Größenangaben, die das Ausmaß von Waldbränden, Autobahnstaus oder Ozeanverschmutzung verdeutlichen sollen, verwenden Bürger – aber auch Medienfachleute – sinnvolle Maßstäbe: »so groß wie das Saarland« beispielsweise, »die Größe von vier Fußballfeldern« oder, auch ganz beliebt, »als Bierdeckel aufeinandergestapelt die siebenfache Entfernung von hier bis zum Mond«. Solche anschaulichen Vergleiche versteht jeder. Sie ermöglichen Orientierung und vermitteln Beständigkeit.

Gerade das Beispiel Saarland verdeutlicht jedoch, wie trügerisch diese vermeintlichen Gewissheiten sind. Im Laufe der neueren Geschichte hat das Saarland nicht nur mehrmals den Besitzer gewechselt, meistens ging es um unbedeutende Grenzscharmützel zwischen Deutschland und Frankreich. Dabei wurde mal hier ein Stück Land abgezwackt und dort dazugetan, mal andersherum. Die Fläche des Saarlands war nie lange konstant, die Vergleichsgröße also immer ungenau. So konnte man zuletzt kaum noch sicher sein, ob die »10,53fache Fläche des Saarlands« der Größe von 120.000 englischen Fußballfeldern entspricht, zumal die englischen Fußballstadien vollständig auf die Aschenbahn verzichten, um mehr Nähe zum Publikum zu ermöglichen.

Das fiel auch einigen Leopoldina-Wissenschaftlern auf (in der Redaktion ist übrigens immer noch nicht geklärt, für wen diese arbeiten). Als künftige Bezugsgröße schlugen sie die Einführung des Flächenmaßstabs »Atom-Saarland« vor, orientiert am Beispiel der Atomuhr des US-amerikanischen Physikers Isidor Isaac Rabi. Die Atomuhr ist extrem genau und weist in 200 Millionen Jahren lediglich eine Abweichung von zirka 0,002 Millisekunden auf. Ähnliches wurde auch von der »Atom-Saarland«-Fläche erwartet.

Innerhalb der Leopoldina gab es allerdings erhebliche Widerstände. Skeptiker waren nicht davon überzeugt, dass es in 200 Millionen Jahren das Bundesland Saarland, so, wie wir es kennen, noch gibt. Eine radikalisierte Randgruppe der Leopoldina-Heilpraktiker ging noch einen Schritt weiter und bestritt des Saarlands physische Existenz. Sie hielten es für eine spirituelle Erfahrung oder eine revanchistische Provokation. Für sie war und ist das Saarland keine geographische Region, sondern eine Art feinstofflicher imaginärer Kraftort, vergleichbar etwa mit dem sagenumwobenem »Shambala« aus der theosophischen Parallelwelt von Madame Blavatsky.

Der Vorschlag, die Fläche des Saarlands in Bronze zu gießen und diese im sicheren Leopoldina-Tresor aufzubewahren wie das original Urmeter und Urkilogramm im Internationalen Büro für Maß und Gewicht in der Nähe von Paris, scheiterte am Widerstand der Landbevölkerung.

Alternative Vorschläge aus dem Umfeld der Hygieniker und Virologen sind noch in der Diskussion, etwa die halbe Fläche von Barmbek-Süd (Hamburger Stadtteil), den Stadtpark abgezogen. Hat ungefähr die Größe von 4,35 Millionen Tischtennisplatten.