ARTE France Ein Paar auf der Flucht: »Ich kämpfe um dich«

Ich kämpfe um dich

Klingt nach einem kranken Plot, ist aber ein toller Film: In einer psychiatrischen Klinik verliebt sich die junge Ärztin Constance Petersen in den neuen Chefarzt. Doch der erweist sich als ein an Gedächtnisverlust leidender Patient, der in den Verdacht gerät, den erwarteten Chefarzt ermordet zu haben. Als der Fremde flieht, folgt ihm Constance Petersen nach New York. USA 1945. Mit Gregory Peck in diesem Hitchcock-Klassiker.

Arte, 20.15 Uhr

Fakt ist!

Der Ostfußball im Abseits

Woran liegt es, dass kaum ostdeutsche Fußballklubs in den ersten beiden Ligen spielen? Welche Chancen bestehen, dass sie sich dauerhaft oben etablieren können? Welche Maßnahmen von Politikerinnen, Politikern und Fußballverantwortlichen sind nötig und umsetzbar? Geschlossene Ligen ohne Auf- und Abstieg wären ein Segen für den ostdeutschen Fußball. Mit dieser überraschenden These wirbt der Sportökonom Professor Christoph Breuer von der Deutschen Sporthochschule Köln für einen Ausweg aus dem Dilemma. Breuer sieht ein strukturelles Problem bei den ostdeutschen Vereinen. Hier stimme einfach die finanziell benötigte Basis nicht. D 2020.

MDR, 22.10 Uhr

Kreuzfahrt in der Krise – Land in Sicht?

Kapitän Jens Thorn fährt seit über 50 Jahren zur See. Statt ein Kreuzfahrtschiff über Weltmeere zu steuern, sitzt der Seemann nun in Emden fest. Zusammen mit seiner Rumpfmannschaft hält er das Schiff in Schuss. Das Coronavirus hat die Kreuzfahrtindustrie in die Knie gezwungen. D 2020.

Das Erste, 22.50 Uhr

Afghanistan

Seit vier Jahrzehnten herrscht in Afghanistan Krieg. In diesem Dokumentarfilm sprechen erstmals ausschließlich Frauen darüber, wie sich ihr Leben in Afghanistan verändert hat. Unter der Regie von Lucio Mollica, Marcel Mettelsiefen und Mayte Carrasco zeigen uns Frauen wie Shukria Barakzai, die sich für Frauenrechte einsetzt, ein selten ins Licht gerücktes Stück Afghanistan. Mit Archivbildern dokumentiert der Film, wie Mädchen in den 1960er Jahren in einem bunten Kabul aufwachsen, zur Schule gehen und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Und die Frauen wollen ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. D 2020.

Das Erste, 23.35 Uhr