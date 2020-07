Nachschlag: Frühstück mit Kalbitz

Oliver Killig/dpa-Zentralbild Ein Mund-Nasen-Schutz würde ihm nicht schlecht zu Gesicht stehen: Andreas Kalbitz (AfD)

Sonntag morgen, die Augenlider auf Halbmast, der Kaffee wird fertig und dann das – Inforadio gibt Andreas Kalbitz, Neonazi und Chef der Brandenburger AfD, breiten Raum für seine Ergüsse. Muss das sein? Der Hinweis, das Kalbitz in einem »Sommerinterview« des RBB am Abend auch noch in der Glotze schwafeln darf, und das Gespräch schon vorab im Netz zu sehen ist, reicht als Begründung sicher nicht. Auch nicht die einzige konkrete Aussage, zu der sich Kalbitz hinreißen lässt: Maskenpflicht und Abstandsgebot in der Coronakrise lehnt er ab. Im Interview selbst will Kalbitz diesmal nicht auf den Gräbern der 68er tanzen. Statt dessen drischt er eine Phrase nach der anderen und will sich als ganz normale »sozialpatriotische Kraft« darstellen. Das nichts Sagen und Glattbügeln gipfelt in seiner Antwort auf die Frage, warum ein militanter Neonazi kürzlich eine eidesstattliche Erklärung für Kalbitz abgegeben hat: »Da müssten Sie meinen Anwalt fragen, der würde sich sicher nicht dazu äußern, weil es ein laufendes Verfahren ist.« (mme)