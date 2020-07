Niederlage für Landesbank

Arne Dedert/dpa Steuerdiebe in Nadelstreifen: Strafprozesse gegen weitere »Cum-Ex«-Beschuldigte erwartet (Frankfurt am Main, 13.2.2017)

Nachdem das Landesgericht Bonn im März nach einem spektakulären Prozess sein Urteil gegen zwei britische »Cum-Ex«-Verbrecher verkündet hatte, wurde es ruhiger um den größten Steuerraub in der Geschichte Europas. Doch das Urteil hat Signalwirkung für zahlreiche weitere Prozesse, die noch folgen werden. Im Hintergrund geht die Aufarbeitung der Machenschaften weiter: Banken überziehen sich gegenseitig mit Schadensersatzklagen und der Kreis der Beschuldigten wächst immer weiter.

Zwar fielen die ersten Urteile in Bonn recht milde aus – Haftstrafen wurden keine verhängt. Das Gericht begründete die Nachsicht mit der außerordentlichen Kooperationsbereitschaft der Beschuldigten. Sie hätten immens zur Aufklärung beigetragen und durch ihre Aussagen viele weitere Prozesse überhaupt erst ermöglicht. Klargestellt wurde, dass die »Cum-Ex«-Geschäfte, mit denen ein internationales kriminelles Netzwerk viele Staaten Europas über Jahre hinweg betrogen hatte, nicht einfach eine findige Nutzung von Gesetzeslücken sind, sondern ein schwerwiegendes Verbrechen. Der Gesamtschaden wird auf mehr als 55 Milliarden Euro geschätzt. Entsprechend besorgt dürften nun zahlreiche Bankster sein, die am organisierten Griff in die Staatskasse beteiligt waren.

Ende Juni erwischte es einmal mehr einen früheren Mitarbeiter der berüchtigten Großkanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer, die tief in den Skandal verstrickt ist. Die Frankfurter Justiz wirft dem 46-jährigen Steuerberater »Beihilfe zur mittäterschaftlichen schweren Steuerhinterziehung in drei Fällen« vor. Der Beschuldigte soll Gefälligkeitsgutachten erstellt haben, mit denen Bedenken gegen »Cum-Ex«- Geschäfte der Frankfurter Maple Bank ausgeräumt worden seien. Dadurch soll ein Schaden von rund 350 Millionen Euro entstanden sein. Das Geldhaus ist mittlerweile pleite.

Deutlich gestiegen ist die Zahl der Beschuldigten auch in NRW. Mittlerweile seien in 68 Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Köln rund 880 Beschuldigte erfasst, hieß es im Juni in einem Bericht von Landesjustizminister Peter Biesenbach (CDU). Die nordrhein-westfälischen Fälle sind in Köln gebündelt. Verhandelt werden sie vor dem Landgericht Bonn. Das hatte bereits im Februar eine deutliche Aufstockung der Kapazitäten verkündet.

Die zunehmende Nervosität im Finanzsektor angesichts der nicht abreißenden Klageflut lässt sich auch daran ablesen, dass Banken und Kanzleien sich vermehrt gegenseitig vor den Kadi zerren. So hatte etwa die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) die mittlerweile aufgelöste deutsche Tochter der französischen Société Générale auf Schadensersatz in Höhe von 23 Millionen Euro verklagt – und sich damit am vergangenen Donnerstag vor dem Oberlandesgericht Frankfurt eine Niederlage eingehandelt.

Hintergrund waren »Cum-Ex«-Deals aus dem Jahr 2007. Die Helaba hatte von der Société Générale in großem Stil Aktien deutscher Unternehmen bezogen – vor dem Dividendenstichtag bestellt, danach geliefert – und darauf gesetzt, um die Kapitalertragssteuer herumzukommen. Doch der Fiskus forderte später 23 Millionen Euro nach. Die Summe wollte sich die Helaba von der Rechtsnachfolgerin des damaligen Geschäftspartners zurückholen, was die Richter jedoch zurückwiesen. Eine Revision sei jedoch wegen der »grundsätzlichen Bedeutung der Sache« zugelassen, heißt es in der Urteilsbegründung.

Andere Fälle reichen noch weiter zurück, bis in die späten 1990er und frühen 2000er Jahre. Das führt dazu, dass die bisher geltende zwanzigjährige Verjährungsfrist in Fällen schwerer Steuerhinterziehung zunehmend zum Problem wird. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte daher im Juni angekündigt, die Frist deutlich zu verlängern. So kommt es nun auch, denn das in der vergangenen Woche vom Bundestag abgesegnete »Steuerhilfegesetz« enthält nicht nur die vieldiskutierte vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer, sondern auch eine Verlängerung der besagten Verjährungsfrist auf 25 bis 30 Jahre, je nach Schwere des Falls. Eine schlechte Nachricht für viele Steuerdiebe.