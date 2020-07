Wut und Solidarität

Christian-Ditsch.de Demonstration gegen Rassismus und Polizeigewalt am Sonnabend in Berlin

In Solidarität mit der »Black Lives Matter«-Bewegung und um gegen Rassismus in Deutschland und weltweit zu protestieren, sind auch am Sonnabend wieder mindestens 2.000 Menschen in Berlin auf die Straße gegangen. Die Demonstranten zogen durch den Bezirk Mitte und vorbei am U-Bahnhof Mohrenstraße, dessen Name für die koloniale Aggression des Kaiserreichs steht. Die Umbenennung des Bahnhofs hatten Antirassisten seit einigen Jahren gefordert, am Freitag lenkten die Berliner Verkehrsbetriebe ein und kündigten an, dass die Station künftig Glinkastraße heißen soll. Parallel zur Demonstration unter dem Motto »Nein zu Rassismus« führte ein Protestzug von Neukölln bis zur US-Botschaft am Brandenburger Tor. Hier forderten Hunderte lautstark die Freilassung Mumia Abu-Jamals und weiterer politischer Gefangener in den USA.

Am Sonntag wurde bekannt, dass die Bundesregierung keine Studie zum sogenannten Racial Profiling bei der Polizei in Auftrag geben wird, wie sie vor drei Wochen angekündigt hatte. Der Begriff bezeichnet Polizeikontrollen von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe oder anderer äußerer Merkmale ohne einen konkreten Anlass. Das Bundesinnenministerium unter Horst Seehofer (CSU) stoppte nun die geplante Erhebung mit der Begründung, dass nicht sein kann, was nicht sein darf. Racial Profiling sei in der polizeilichen Praxis verboten, entsprechende Vorkommnisse seien absolute Ausnahmefälle, behauptete das Ministerium am Sonntag. Zudem erteilte Seehofer Forderungen nach der Einrichtung der Position eines Polizeibeauftragten beim Bund als unabhängige Beschwerdestelle eine Absage.

Christian-Ditsch.de Demonstration gegen Rassismus und Polizeigewalt am 4. Juli in Berlin

Mit aller Vehemenz halten derweil die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA an. Am Nationalfeiertag, dem 4. Juli, haben Demonstranten in New York mehrere Sternenbanner verbrannt, unter anderem in der Nähe des Trump Towers im Zentrum Manhattans. Auch in anderen Städten, darunter Chicago und Los Angeles, gab es Kundgebungen. Am Abend rissen Demonstranten in Baltimore eine Kolumbus-Statue von ihrem Sockel und warfen sie ins Wasser des Hafenbeckens.

Erneut ist ein Mensch am Rande der »Black Lives Matter«-Kundgebungen ums Leben gekommen. In Seattle war eine Autobahn für die Proteste gesperrt worden. In einem Video ist zu sehen, wie ein Auto mit hoher Geschwindigkeit die Absperrungen umfährt und frontal auf eine Gruppe Menschen zufährt. Offensichtlich ungebremst erfasst es zwei Frauen, die danach mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Eine davon war die 24jährige Summer Taylor, die kurze Zeit später verstarb. Ob der Fahrer seinen Jaguar als Waffe benutzt hatte oder es sich um einen Unfall handelte, war am Sonntag noch unklar. Ein Polizist der Washington State Patrol, Captain Ron Mead, gab laut AP indirekt den Protestteilnehmern die Schuld: »Ich hoffe, dass die Demonstranten ihr Verlangen, auf der Autobahn zu sein, nach dieser Tragödie überdenken, denn ich kann nicht für ihre Sicherheit garantieren«, sagte er.

imago images/Christian Spicker Demonstration gegen Rassismus und Polizeigewalt am 4. Juli in Berlin

Am Vorabend des »Unabhängigkeitstags« hetzte Präsident Donald Trump enthemmt gegen »Black Lives Matter« und lenkte vom eigenen Versagen während der Coronakrise ab. In der vergangenen Woche waren täglich Rekordzahlen von Neuinfektionen veröffentlicht worden, jeweils etwa 50.000. Während einer Jubelshow am Mount Rushmore in South Carolina verharmloste Trump die Pandemie und blies zum Angriff auf die »Black Lives Matter«-Bewegung: »Wir sind jetzt dabei, die radikale Linke, die Marxisten, die Anarchisten, die Unruhestifter und und Plünderer zu besiegen.«