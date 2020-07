jW

Prinzip aller Schlachthöfe

Zu jW vom 27./28.6.: »Klöckners Showgipfel«

Mit dem Verbot von Werkverträgen in der Fleischverarbeitung wird das Elend in keiner Weise beendet sein. In Jobcentern und Agenturen für Arbeit stranden Menschen aus Polen, Bulgarien, Rumänien usw., angeworben von Zeitarbeitsfirmen (…), die eigens dazu gegründet wurden, Menschen direkt in ihrer Heimat zu ködern – mit dem Versprechen eines Jobs in der Verpackungsindustrie. Einmal in Deutschland, werden ihre Erwartungen enttäuscht mit der Aussage, dass derzeit alle Stellen besetzt seien – dafür aber noch Mitarbeiter in der Fleischzerlegung gesucht würden. Dort drängt man sie dann unter miesesten und ausbeuterischen Arbeitsbedingungen in Akkordarbeit; dabei sind Frauen neben körperlich schwerer Arbeit zusätzlich extremen Ausmaßen sexueller Belästigung durch Kollegen und Vorgesetzte ausgeliefert. Werden diese Menschen dann auch noch arbeitsbedingt wegen Überlastung krank, schiebt man ihnen einen Aufhebungsvertrag unter die Nase – kaum der deutschen Sprache mächtig, geschweige denn der Schrift, unterschreiben sie notgedrungen. Und werden durch den nächsten ersetzt. So oder ähnlich reihenweise passiert, nicht bei Tönnies, sondern bei der Konkurrenz. Es ist nicht nur das Prinzip Tönnies. Es ist das Prinzip aller Schlachthöfe. Es ist die Manifestierung des Kapitalismus.

Birgit Armbruster, per E-Mail

Degenerierte Gesellschaft

Zu jW vom 1.7.: »Zeit für zwölf Euro«

Was ist das für ein Menschenbild? Dem alle Werte produzierenden Arbeiter soll mit angeblich unabdingbarer Naturgesetzlichkeit in einer vor Reichtum überbordenden Gesellschaft auf ewig lediglich ein Platz am Katzentisch mit Minimalnapf zugewiesen werden? Und was ist das für eine degenerierte Gesellschaft, die ein solches »Gnadenbrot«, euphemistisch »Mindestlohn« genannt, als hinreichendes Leistungsäquivalent permanent akzeptiert und sich mit dem Self-Framing »Sozialpartnerschaft« obendrein auch noch selbst karikiert? Wie soll sich in einer solchen Gesellschaft jemals etwas grundlegend ändern? Und was ist das für eine »kämpferische« Gewerkschaft, die sich untertänigst an der rhetorischen Gönnerpose eines vorübergehend negativ in die Schlagzeilen geratenen Branchenmafioso orientiert? In einem Sklavenverhältnis wie bei Tönnies ist es vollkommen egal und völlig kostenneutral, ob der ohnehin systematisch unterlaufene »Mindestlohn« nominal nun ein oder zwei Euro mehr beträgt. Dann wird die Differenz halt einfach bei der Wuchermiete für die mehrschichtig genutzte versiffte Matratze draufgeschlagen, und schon stimmt die Kalkulation wieder. Gegen tiefste Menschenverachtung und skrupelloseste Ausbeutung hilft kein »Mindestlohn«, sondern nur »Maximalkampf«, ergo Enteignung.

Reinhard Hopp, per E-Mail

Hände weg von China

Zu jW vom 1.7.: »Maß der Arbeitszeit«

»Wenn es in einem Land einen entwickelten Kapitalmarkt gibt, wie etwa im heutigen China, kann man daraus schließen, dass es sich um ein kapitalistisches und kein sozialistisches Land handelt«, schreibt Lucas Zeise. Wo A, da kein B – eine sehr statische Betrachtung. Hans Heinz Holz hat darauf hingewiesen, dass das Denken in Widersprüchen bereits der traditionellen chinesischen Philosophie eigen ist. Die chinesischen Kommunisten wissen, dass die Lösung eines Widerspruches den nächsten gebiert. Wie schon Lenin binden sie ausländisches und auch inländisches Kapital ein, um die sozialistische Entwicklung des Landes zu forcieren. Dass dieser Fortschritt immer gefährdet ist, ist ebenso wahr wie die Tatsache, dass es der KP China bisher stets gelang, den Tiger zu reiten. Die bisherigen Errungenschaften sind unter kapitalistischer Entwicklung bei den historischen Ausgangsbedingungen nicht denkbar, wie ein Blick über die Grenze nach Indien zeigt. Zum Beispiel wurden 700 Millionen Menschen seit 1978 aus der Armut befreit (70 Prozent der weltweiten Zahlen), stieg die Lebenserwartung seit 1949 von 35 auf 76 Jahre. Marxismus und Sozialismus, Führung des Staates durch die Partei sind in der Verfassung und in den grundlegenden Parteidokumenten fest verankert. Die beginnende militärische Einkreisung der VR China, führend durch die USA, hat ihren Grund in diesen Erfolgen, die weltweit ausstrahlen. »Hände weg von der VR China« muss integraler Bestandteil internationalistischer Arbeit werden.

Walter Lambrecht, Zingst

Kausalkette

Zu jW vom 16.6.: »BER des Tages: Hafenkräne«

Vom inhaltlichen Grundanliegen ist dem Artikel zuzustimmen, Oberflächlichkeit, Vordergründigkeit, Qualitätsmängel allerorten. Es muss kaputtgehen, sonst läuft die Nachfrage der »Märkte« nicht, und es gäbe kein grenzenloses »Wachstum«. Was allerdings die Dramen um die Kräne der Firma Liebherr in Rostock angeht, liegt der Sachverhalt doch etwas anders. Die beiden Kräne, die bei der Verladung ins Wasser fielen, wurden durch die Stauerei und nicht Liebherr schlecht gestaut und getrimmt und durch falsche Lademittelbedienung ins Wasser geschmissen. Und der Riesenkran auf dem Offshoreschiff ist nicht aus sich selbst heraus zusammengebrochen, er hatte einen Haken, geliefert von einer niederländischen Firma und für diese gegossen irgendwo in Asien, der bereits bei der halben Testlast den Geist aufgab. Als die Last abstürzte, schnippte der riesige Ausleger wie ein freigelassenes Katapult in die Luft und über das Schiff hinweg und verursachte einen gigantischen Schaden. Der Kran von Liebherr war in Ordnung, die Qualitätskontrolle beim und über die Zulieferer hat nicht funktioniert. Das Ergebnis ist in letzter Konsequenz zwar das gleiche, aber die Kausalkette ist nicht ganz so einfach wie beschrieben und weniger dem recht beachtlichen Arbeitgeber Liebherr in Rostock anzulasten. Informationen dazu findet man übrigens im Täglichen Hafenbericht und auf der Internetseite des Autors Tim Schwabedissen.

Wieland König, Neustadt in Holstein