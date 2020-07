Kein Mensch ist illegal

»Seebrücke Hamburg« solidarisierte sich am Freitag erneut mit dem Fußballer Bakery Jatta, der 2015 von Gambia nach Europa geflüchtet war. In einer maßgeblich von Bild geprägten Medienkampagne werden seine Identität und sein Alter angezweifelt. Dazu teilte die Menschenrechtsorganisation mit:

Das Bezirksamt hatte die Ermittlungen gegen Jatta bereits eingestellt. Dass Staatsanwaltschaft und Polizei nun dennoch eine Hausdurchsuchung unternommen haben, sagt mehr über den gesellschaftlichen Rassismus und die Macht der Springer-Presse aus, als über die angeblichen Verfehlungen Jattas.

Bereits vor einem Jahr hat die Seebrücke Hamburg dazu erklärt und bekräftigt diese Position: Wir haben keinen Anlass, an den Angaben Bakery Jattas zu zweifeln, aber wir interessieren uns auch nicht für seinen Geburtstag und seinen Geburtsnamen. Er hat die Flucht durch die Sahara und über das Mittelmeer überlebt und ist jetzt ein Hamburger wie wir alle. Statt einer kleinlichen Diskussion über seine Identität, die an der Realität auf den tödlichen Migrationsrouten völlig vorbeigeht, hat Jatta die Unterstützung seines Arbeitgebers und seiner Stadt verdient. Ebenso wie alle anderen Menschen, die in Hamburg angekommen und keine prominenten Fußballer sind. (…)

Der Studierendenverband Die Linke.SDS wird derzeit wegen eines Beschlusses zur Palästina-Solidarität vor allem in »sozialen Medien« stark angefeindet. In der Resolution, gefasst auf dem Bundeskongress am 20. und 21. Juni 2020, heißt es unter anderem:

(…) Als Antifaschisten stellen wir uns, wo wir nur können, Faschisten und antisemitischen Einstellungen im Alltag in den Weg, denn es ist für uns eine Pflicht, dass sich das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte in Form des Holocausts niemals wiederholt. Auch wäre es eine Illusion zu behaupten, dass es Antisemitismus innerhalb der radikalen Linken nicht geben würde, weswegen erhöhte Sensibilität und Selbstreflexion in Bezug auf Antisemitismus in unseren eigenen Reihen eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Was uns aber auch besorgt, ist der zunehmende Missbrauch des Antisemitismusbegriffs, um propalästinensische Stimmen zu kriminalisieren und Kritiker an Israels völkerrechtswidriger Besatzungs- und Siedlungspolitik mundtot zu machen.

(…) Auch wir verurteilen die zunehmende Kriminalisierung und Diskreditierung von propalästinensischen Gruppen und Bewegungen wie BDS (Boykott, Desinvestitionen, Sanktionen, jW). Ob Boykottaufrufe gegen Israel sinnvoll sind oder nicht, ist in erster Linie eine strategische Frage, die sicher diskutabel ist, aber wir halten es für falsch, diese mit Antisemitismus gleichzusetzen. Auch die Forderung nach einem vollständigen Rückkehrrecht von palästinensischen Geflüchteten nach Israel hat mit Antisemitismus nichts zu tun. Zudem finden wir es erschreckend, wie sich große Teile der Linken in der BRD, vor allem aus dem sogenannten antideutschen Spektrum, an solchen Hetzkampagnen gegen linke Jüdinnen und Juden und propalästinensischen Aktivistinnen und Aktivisten beteiligen und sich damit zum Handlanger einer rechten israelischen Regierung machen. Es ist eine gefährliche Entwicklung, die auch grundlegende demokratische Grundrechte immer mehr bedroht. Exemplarisch ist da z. B. auch die Hetzkampagne gegen den Historiker Achille Mbembe. Diese Art der Palästina-Diskreditierung steht im Widerspruch zu linken Zielsetzungen wie der Durchsetzung von Menschenrechten oder dem Kampf gegen Aufrüstung und Besetzung. (…)