»Die Polizei wollte ein protestfreies Bild liefern«

Cem Ozdel/Turkish Foreign Ministry/AP POOL/dpa Demonstrieren gerne gute Laune: Die Außenminister Heiko Maas (l.) und Mevlüt Cavusoglu am Donnerstag in Berlin

Sie haben gegen den Polizeieinsatz im September 2018 in Ihrem Bundestagsbüro geklagt und diese Woche recht bekommen: Die Aktion war verfassungswidrig, hieß es aus Karlsruhe. Hintergrund war ein Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Berlin. Was genau ist damals passiert?

Mein Büro befindet sich an der Zufahrt zum Hotel Adlon, wo Erdogan übernachtete. Ich hatte die Situation genutzt, um meine Solidarität mit den Kurdinnen und Kurden zu zeigen, und Abbildungen der Kurdistan-Flagge sowie eines Wimpels von deren Verteidigungseinheiten YGP an die Fenster gehängt. Die Polizei sah offenbar ihre Aufgabe darin, der Türkei ein protestfreies Bild zu liefern. Also drangen Beamte in mein Büro ein und nahmen ab, was aus ihrer Sicht verfassungswidrig war.

Ziel meiner Organklage vor dem Bundesverfassungsgericht war es klarzustellen, dass die Abgeordneten in ihren Büroräumen das Hausrecht haben und ihre Arbeit dort unbeeinträchtigt durch Dritte ausüben können. Das Gericht hat festgestellt, dass die Polizei die im Grundgesetz verbrieften Abgeordnetenrechte verletzt hat. Der Beschluss gilt insbesondere für die Polizei im Bundestag, da sie keinesfalls ohne klaren Anlass und eigenmächtig im vermeintlichen Auftrag des Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble handeln darf, der im Bundestag das Hausrecht ausübt. Vor dem Hintergrund der Debatte um rechte Netzwerke innerhalb der Polizeien ist dieser Sachverhalt für die Linksfraktion von besonderer Bedeutung. Wir werden einen Gesetzentwurf in den Bundestag einbringen, um Rechte der Abgeordneten gegenüber Dritten umfassend zu schützen.

Am Donnerstag war wieder türkischer Staatsbesuch da. Außenminister Mevlüt Cavusoglu und Tourismusminister Mehmet Ersoy verhandelten mit Bundesaußenminister Heiko Maas, SPD, über die Aufhebung der Reisewarnung in die Türkei. Haben Sie die YPG-Fahne wieder rausgehängt?

Die AKP-Vertreter sind leider nicht an meinem Büro vorbeigekommen. Aber im Ernst: Wir müssen die völkerrechtswidrigen Kriege auf syrischem Gebiet und die systematischen Angriffe auf Kurdinnen und Kurden kritisieren. Es ist unerträglich, wie Berlin das Erdogan-Regime hofiert. Das letzte, was die Bundesregierung vereinbaren sollte, ist ein Tourismusabkommen mit der Türkei, die Menschenrechte und das Völkerrecht mit Füßen tritt.

Wie erklären Sie sich das Handeln der Bundesregierung?

Es ist nicht neu, dass sie wegen der Profitinteressen deutscher Konzerne mit Gewaltregimen kooperiert. 7.000 deutsche Unternehmen sind in der Türkei aktiv. Siemens und Deutsche Bahn investieren Milliarden Euro für neue Bahnstrecken. 2019 exportierte Deutschland Waffen im Wert von 344,6 Millionen Euro dorthin. Mit dem sogenannten Flüchtlingsdeal erpresst das Erdogan-Regime die EU und die Bundesregierung regelmäßig, um seine Interessen durchzusetzen. Aktuell droht die Türkei: Schickt ihr uns keine Touristen, schicken wir euch Migranten.

Am 23. Juni ermordete die türkische Armee bei einem Drohnenangriff drei Aktivistinnen der Frauenbewegung »Kongreya Star« bei Kobani in Nordsyrien. Es gab tödliche Luftangriffe in Südkurdistan und die Invasion im grenznahen Haftanin. Wie lässt sich diese Kriegspolitik verhindern?

Die Bundesregierung muss das Vorgehen der Türkei als das bezeichnen, was es ist: Bruch des Völkerrechts, Invasion und Besatzung. In der Konsequenz muss sie Waffenexporte, auch die schon genehmigten, sofort unterbinden, dazu den Flüchtlingsdeal aufkündigen sowie den Fluss von Geldern aus dem EU-Beitrittsprozess stoppen. Jegliche Zusammenarbeit mit türkischer Polizei und den Geheimdiensten ist einzustellen. Zudem muss das PKK-Verbot in Deutschland endlich aufgehoben werden.

Derzeit protestiert die »Konföderation der Gemeinschaften Mesopotamiens in Deutschland«, kurz Kon-Med, in mehreren Städten. Wie stehen Sie zu deren Anliegen?

Ich unterstütze die Proteste absolut! Mit Menschen und Regimen, an deren Händen Blut klebt, dürfen wir nicht länger Geschäfte machen. Wir werden uns weiter stark machen für die linken Oppositionellen, die Pressefreiheit und die Kurdinnen und Kurden.