AKP schlägt panisch um sich

Sertac Kayar/REUTERS Demonstration für Gleichberechtigung der Geschlechter und gegen Gewalt an Frauen (Diyarbakir, 8.3.2020)

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Generalstaatsanwaltschaft Diyarbakir (Kurdisch: Amed) hat am 26. Juni eine Großrazzia stattgefunden, bei der es die türkische Justiz vor allem auf Aktive der Frauenbewegung und kurdischer Organisationen abgesehen hatte. Dutzende Räumlichkeiten, darunter Privatwohnungen, wurden durchsucht. Dabei kam es auch zu schweren körperlichen Übergriffen, vor allem auf Frauen.

Teils unter Anordnung von Untersuchungshaft wurden 45 Personen festgenommen, die dem Demokratischen Kongress der Völker (DTK) und der kurdischen Frauenbewegung TJA zugerechnet werden. In Haft sind gegenwärtig 23 von ihnen, darunter die 72jährige »Friedensmutter« Makbule Özbek, die bereits fünf Jahre im Gefängnis gesessen hatte, sowie die Journalistin Ayse Kara und der Inhaber des kurdischen Buchverlags J & J, Azad Zal. Ihnen wird »Mitgliedschaft in einer Terrororganisation« vorgeworfen. 22 weiteren, die sich auf »freiem Fuß« befinden, wurde ein Ausreiseverbot erteilt.

Die TJA-Aktivistin Rojbin Cetin wurde stundenlang in ihrer eigenen Wohnung von Polizisten misshandelt, gefoltert und sexuell beschimpft. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Mezopotamya hetzten die Beamten Hunde auf die Aktivistin, die danach Bisswunden an beiden Beinen hatte. Sie befindet sich noch in Polizeigewahrsam.

Das Gebäude des DTK, der als Dachverband politischer Parteien, zivilgesellschaftlicher Organisationen, Frauen- und Jugendorganisationen sowie religiöser Gemeinden fungiert, wurde nach der Durchsuchungsaktion amtlich versiegelt. Die DTK-Vorsitzende Leyla Güven wurde am Montag von der Staatsanwaltschaft vorgeladen – bis vor kurzem war sie Abgeordnete der Demokratischen Partei der Völker (HDP). Anfang Juni war ihr die parlamentarische Immunität entzogen worden, kurz darauf wurde sie festgenommen und nach wenigen Tagen wieder freigelassen. Der DTK steht auch deshalb im Fadenkreuz, weil er in den Jahren 2005 bis 2014 eine Vermittlerrolle zwischen dem inhaftierten Gründer der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), Abdullah Öcalan, und der türkischen Regierung übernommen hatte. DTK-Mitglieder hatten auch zur »Imrali-Delegation« gehört, benannt nach der Gefängnisinsel, auf der Öcalan eingesperrt ist. Die Friedensverhandlungen wurden im Sommer 2015 durch den damaligen Ministerpräsidenten und heutigen Staatschef Recep Tayyip Erdogan einseitig beendet.

Der DTK besteht aus etwa 1.000 Delegierten. Eine explizite Frauenquote hat er nicht, aber eine Geschlechterquote, was bedeutet, dass das Geschlecht, das in der Minderheit ist, mindestens 40 Prozent der Delegierten stellen muss.

Die TJA hatte am 10. Juni 2020 eine Kampagne unter dem Motto »Frauenkampf ist überall« gestartet, die sich gegen Krieg, Isolation, Gewalt und Kindesmissbrauch richtet. Die TJA-Aktivistin Figen Ekti bezeichnet die Festnahmen als »die Politik eines hilflosen und morschen Regimes«, das damit alle Völker Mesopotamiens angreife. »Die faschistische AKP-MHP-Regierung steht kurz vor dem Konkurs und greift alle demokratischen, linken und sozialistischen Bewegungen an. Zudem ist die Frauenbewegung, die einen vierzigjährigen Kampf führt und große Errungenschaften hervorgebracht hat, eine Bedrohung für das faschistische Regime«, sagte Ekti am Dienstag im Gespräch mit jW.

Den türkischen Regierungsparteien gehe es auch darum, den Kampf der Kurdinnen und Kurden im nordsyrischen Rojava zu schwächen. Die Repressionswelle gegen Frauenorganisationen unter dem Vorwand, ihre Aktivistinnen seien »Mitglieder einer terroristischen Vereinigung«, diene letztendlich dazu, alle politisch aktiven Frauen mundtot zu machen und zu inhaftieren.

Zur Zeit kämpft die Frauenbewegung in der Türkei auch gegen das geplante Amnestiegesetz für Vergewaltiger von Minderjährigen, das den Tätern Straffreiheit in Aussicht stellt, sofern sie die Betroffenen heiraten. »Wir stellen uns gegen Gewalt, Übergriffe und Vergewaltigung. Unsere Kampagne richtet sich gegen jede Repression und jede Unterdrückung von Frauen und Kindern«, so Etki.

Auf die Frage, ob ein Friedensprozess noch möglich sei, antwortet die TJA-Aktivistin, die kurdische Freiheitsbewegung setze langfristig darauf, durch Verhandlungen und Dialog Lösungen zu finden. Die Grundlage dafür sei aber heute, sich gegen die Unterdrückung zu wehren – um das Kräfteverhältnis zu ändern, sei auch internationale Solidarität nötig: »Der Schlüssel zur Lösung liegt in dem gemeinsamen Kampf der Völker.«

TJA-Aktivistin Zelal Bilgin deutet auf eine patriarchale Mentalität, die es zu bekämpfen gelte: »Trotz Pandemie führt die türkische Regierung wöchentlich mehrere Operationen durch und riskiert die Gesundheit der Menschen. Dies ist ein Zeichen, wie weit die Regierung in ihrem Hass gegenüber Kurden gehen kann«, so Bilgin im Gespräch mit jW. Sowohl die Doppelspitzen aller Organisationen unter dem Dach des DTK, die dort Gleichberechtigung garantieren sollen, als auch die Stärke der Frauenbewegung würden zum Anlass für Repression genommen. Neben der Absetzung demokratisch gewählter Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in den kurdischen Gebieten der Türkei wurden in den letzten Jahren vor allem Fraueneinrichtungen angegriffen und geschlossen. Die AKP-Regierung fürchte sich vor der Doppelspitze, so Bilgin: »Frauen schaffen damit ein Gleichgewicht. Dies ist ein Grund, warum Fraueneinrichtungen versiegelt, Bürgermeisterinnen inhaftiert und gefoltert werden.«

Auch die Unterdrückung ethnischer Gruppen werde von der AKP grenzüberschreitend praktiziert: Bilgin verweist auf jüngste Luftangriffe der türkischen Armee auf die irakisch-kurdische Stadt Sulaimanija: Dabei sei auch auf einen Picknickplatz gezielt worden. »Viele Menschen wurden verletzt, unter ihnen Kinder, die Minuten vorher noch gelacht und gespielt haben.« Bilgin nennt dies einen »geplanten Genozid«. Die türkische Regierung wolle anderen ethnischen und religiösen Gruppen das Existenzrecht nehmen. Am Kampf dagegen müssten sich alle zivilgesellschaftlichen Kräfte beteiligen: »Wir müssen uns alle gemeinsam diesen Angriffen entgegenstellen.«