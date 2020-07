»Die Treuhand – Idee, Praxis, Erfahrung 1990–1994«. Marcus Böick hat die Geschichte der Treuhandanstalt wissenschaftlich aufgearbeitet, die beteiligten Personen beleuchtet und Debatten und Methoden in seinem Buch »Die Treuhand: Idee – Praxis – Erfahrung 1990–1994« analysiert. Roland Claus im Gespräch mit Marcus Böick. Heute, 3.7., 18 Uhr, www.ok-magdeburg.de/?post_type=cs_sendung&p=74187 Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Stiftung

»Niemanden zurücklassen! – Arbeitslosengeld erhöhen«. Demonstration für soziale Gerechtigkeit, auch und vor allem in der Coronakrise. Gegen die Abwälzung der Krisenkosten auf die Arbeitenden. Samstag, 4.7., 14 Uhr, Mariahilfer Str. 75, dann Marsch zum Ballhausplatz, Wien. Veranstalter: Selbstbestimmtes Österreich

»No-Pasaran! – Gegen Besatzung und Faschismus der Türkei«. Demonstration gegen die türkische Militäroffensive »Adlerklaue« und die antikurdische Allianz zwischen Deutschland und der Türkei. Samstag, 4.7., 14.30 Uhr, Domplatte, Köln. Veranstalter: FED-MED NRW

»Black Lives Matter! Free Mumia – Free Them All!« Protestkundgebung gegen rassistische Polizeigewalt in den USA wie auch hier in Deutschland und für die Freilassung von Mumia Abu-Jamal und anderen Black-Panthers-Aktivisten. Samstag, 4.7., 15 Uhr, US-Botschaft, Brandenburger Tor, Berlin. Veranstalter: Free Them All Berlin

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen statt.