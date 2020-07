Nachschlag: Vorhersehbare Unfälle

Mulugeta Ayene/AP/dpa Bergung von Trümmern der am 10. März 2019 abgestürzten Boeing 737 Max in Äthiopien

189 Menschen sterben am 29. Oktober 2018 bei einem Flugzeugabsturz vor der Küste Javas. Nicht einmal fünf Monate später sterben bei einer weiteren Katastrophe 157 Insassen einer Maschine in Äthiopien. Der gemeinsame Nenner: das Flugzeugmodell Boeing 737 Max. Durch einen neuen Typ des Airbus A320 unter Konkurrenzdruck geraten, hatte Boeing diese überarbeitete Version der 737 auf den Markt geworfen. In einer gut recherchierten Dokumentation deckt die ARD auf, wie die »neue« von Anfang an unter Konstruktionsfehlern litt, die durch eine Software ausgeglichen werden sollten. Nicht nur den Aufsichtsbehörden, auch den Piloten wurde die Funktion der Software, deren Fehleranfälligkeit zu den Abstürzen führte, verheimlicht. Kritik von Boeing-Mitarbeitern wurde intern unterdrückt. Die Doku benennt Profitstreben als wichtigen Faktor der Katastrophen, ohne jedoch ein größeres System dahinter zu sehen. Statt dessen wird ein »Selbstreinigungsprozess« in der Branche angekündigt. Nicht sehr realistisch. (mp)