Krümel für Arbeiter

Jens Kalaene/dpa Für Menschen in Armut hat die Regierung kaum etwas übrig

Den Arbeitsminister sollte man beim Wort nehmen. Die Grundrente solle »kein Almosen« sein, gab Hubertus Heil (SPD) am Donnerstag zu verstehen. Nicht mal das, müsste hinzugefügt werden. Denn eine Erhöhung der Altersbezüge hat die Regierung nur für wenige vorgesehen. Lediglich wer 35 Jahre zum Hungerlohn geschuftet hat, erhält den vollen Satz von 400 Euro. Rentner, deren Altersbezüge über 1.250 Euro (Single) bzw. 1.950 Euro (Paare) liegen, müssen Abschläge hinnehmen. Voraussetzung ist, dass die Betroffenen mindestens 33 Jahre lang Rentenbeiträge aus Beschäftigung, Kindererziehung oder Pflegetätigkeit nachweisen können. Insgesamt sollen 1,3 Millionen Menschen den kleinen Bonus bekommen, 70 Prozent von ihnen sind Frauen. Doch Schätzungen zufolge wird jede von ihnen im Durchschnitt mit nur etwa hundert Euro mehr ihren Lebensabend bestreiten. Der Rest der 2,75 Millionen Armutsrentner geht leer aus bzw. Leergut sammeln, um zu überleben.

Die Betonung des Ministers, die Grundrentner müssten nicht mehr zum Amt, ist nur eine halbe Wahrheit. Schließlich müssen sie sich einer peniblen Einkommensprüfung unterziehen. Jobcenter spionieren Hartz-IV-Beziehern bis ins heimische Badezimmer hinterher, um sicherzustellen, dass die zweite vorhandene Zahnbürste nicht doch einem Partner gehört, der für den gemeinsamen Unterhalt aufkommen muss. Auch die Rentenversicherung wird einige Register ziehen, um Zahlungen zu verweigern.

Die Regierung ficht das nicht an. Stolz gab Finanzminister Olaf Scholz (SPD) am Donnerstag im Bundestag zu verstehen, er werde nicht gegen die Krise ansparen. Der Sozialstaat werde nicht angetastet, sondern sogar ausgebaut. Glauben sollte man ihm kein Wort. Erstens ist die Einführung der Grundrente mit einer Reform der kapitalgedeckten Riester- und Rürup-Rente verbunden. Die Rentenkassen werden geschröpft, weil Einkommen aus Erwerbstätigkeit zu niedrig sind und Kapitaleinkünfte kaum besteuert werden. Übersetzt heißt das: Wer arm ist, soll in Deutschland Aktien kaufen. Acht Millionen Menschen schuften mittlerweile im Niedriglohnsektor.

Zweitens sollte die Grundrente mit einer ominösen EU-weiten Finanztransaktionssteuer gegenfinanziert werden – in Brüssel lacht man sich schlapp, schließlich gehört Steuerdumping zum Grundverständnis des Wirtschaftsbundes. Bleiben die Konzerne unangetastet, dürfte im Haushalt im Sozialetat gespart werden.

Und drittens hat die Regierung mit dem Konjunkturpaket ein großes Umverteilungsprogramm verabschiedet. Konzerne bekommen Sozialbeiträge erstattet, können Verluste abschreiben und die Senkung der Mehrwertsteuer einpreisen. Für Lohnabhängige ist bis auf eine kleine Einmalzahlung des Kinderbonus nichts drin. Die Anhebung des Mindestlohns in homöopathischen Dosen auf 10,45 Euro spricht Bände. Nur der vereinfachte Hartz-IV-Bezug wurde bewilligt. Erklärtes Ziel ist die Ausweitung des Niedriglohnsektors. Und wer es bis zur Rente schafft, bekommt ein paar Krümel vom Staat.