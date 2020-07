»Das Militär ist weiterhin sehr populär«

Ben Birchall/PA Wire/dpa Demonstranten versenken im Hafen von Bristol die Statue des Sklavenhändlers Edward Colston (7.6.2020)

Seitdem in der Hafenstadt Bristol die Statue eines Sklavenhändlers ins Meer geworfen wurde, ist die Debatte über Großbritanniens koloniale Vergangenheit voll entbrannt. Den Spitzenmilitärs kann das nicht gefallen. Wie haben sich die Entwicklungen rund um die »Black Lives Matter«-Bewegung auf die Armee ausgewirkt?

Das mit der Statue war ein spannender Augenblick, und tatsächlich haben sich viele Politiker der »politischen Mitte« darüber aufgeregt. Das Militär selbst ist in Großbritannien aber weiterhin sehr populär und wurde auch von der »Black Lives Matter«-Bewegung nicht wirklich kritisiert. Wir von »Forces Watch« haben vor kurzem in einem Webinar über die Frage diskutiert: Wieso kommt das Militär trotz seiner kolonialen Vergangenheit ungeschoren davon? Wir haben auch darüber diskutiert, wie eine Dekolonisierung des Militärs aussehen könnte.

Ist eine Reform des Militärs dieser Art denn möglich?

Das ist die Schlüsselfrage: Wie dekolonisiert man eine Armee, deren Tradition auf Jahrhunderten kolonialer Gewalt aufbaut? Da haben wir auch keine Antwort, wollen die Debatte aber weiter voranbringen. Spannend finde ich, dass der Kolonialismus zu Beginn einer Wirtschaftskrise aufgrund von Covid-19 angegriffen worden ist. Normalerweise befördern Wirtschaftskrisen die Rekrutierungen für die Armee.

Als Reaktion auf den Sturz der Statue in Bristol kam es in den vergangenen Wochen zu rechten Gegenmobilisierungen mit dem erklärten Ziel, die »Statuen zu schützen«. Da waren auch Veteranen dabei. Wie ist das Verhältnis der Armee zum radikalen rechten Milieu?

Ich bin ja selbst Veteran und habe das britische Militär häufig als ex­trem rechte Organisation bezeichnet. Ich meine damit, dass die Armee Unterwerfung, Macht, Stärke, militärisches »Heldentum« schätzt und eine idealisierte Version ihrer eigenen Geschichte abfeiert, die oft mit kolonialer Gewalt verbunden ist. Auf institutioneller Ebene ist die Armee extrem rechts. Auf individueller Ebene ist sie aber sehr divers. Es gibt viele Veteranen aus den ehemaligen Kolonien, viele davon sind People of Color. Von denen halten einige die rechten Kräfte für Großmäuler, mit denen sie nichts zu tun haben wollen. Gleichzeitig gibt es eine kleine Zahl von Veteranen, denen in den Medien viel Aufmerksamkeit zuteil wird. Diese waren schon immer Teil rechtsnationalistischer und faschistischer Bewegungen, das ist heute nicht anders.

Seit einigen Jahren tritt das Militär verstärkt auf, auch im öffentlichen Raum, um zu rekrutieren. Kaum ein Event findet ohne Armeebeteiligung statt. Warum diese Raumnahme?

Die derzeitige Militarisierungswelle ist Ergebnis einer deutlichen Entfremdung zwischen Armee und Öffentlichkeit. Diese Entfremdung hat ihre Wurzeln in der Opposition großer Teile der Bevölkerung gegenüber den Kriegen im Irak und in Afghanistan. Seit der sozialdemokratischen Regierung von Blair-Nachfolger Gordon Brown versucht das Rüstungsestablishment mit allen möglichen PR-Maßnahmen gegenzusteuern, um die Bevölkerung wieder mit dem Militär zu verbinden, also Unterstützung für die britische Außenpolitik zurückzugewinnen.

Welche Rolle spielen Veranstaltungen zur Erinnerung an die beiden Weltkriege dabei?

Die waren immer schon hochpolitisch, aber insbesondere in den Gedenkjahren von 2014 bis 2018. Diese wurden teilweise von Rüstungskonzernen gesponsert. Journalisten wurden Hetzjagden ausgesetzt, weil sie im Fernsehen keine »Poppies« trugen (Anstecknadeln im Mohnblumenformat, mit welchen an die »Weltkriegsgefallenen« erinnert wird, jW). Linke Politiker wurden attackiert, weil sie sich nicht »angemessen« kleideten. Hier findet eine sehr verzerrte Erinnerung an die Rolle Großbritanniens in diesen Kriegen statt.

Braucht es Änderungen im Bildungswesen, um dieser Verzerrung entgegenzuwirken? Das Militär ist ja auch an den Schulen sehr präsent.

Es braucht Veränderung. Die Armee hat an den Schulen nichts verloren. Das gilt auch für die Geheimdienste, welche sich zunehmend im Bildungswesen breitmachen. Wir von »Forces Watch« haben ein Infopaket über den Militarismus an den Schulen zusammengestellt, das kostenlos von unserer Webseite heruntergeladen werden kann.