Raus aus der Schulhalle

Marco Wolf/dpa »Und was machst du beruflich?« Nationalspielerin Emily Bölk (M.) wird Profi in Ungarn (3.12.2019)

Die Besten wandern ab: Gleich fünf deutsche Nationalspielerinnen wechseln in diesem Sommer aus der Bundesliga nach Ungarn. Die beiden Torhüterinnen Dinah Eckerle und Ann-Cathrin Giegerich, Kreisläuferin Julia Behnke sowie die Rückraumasse Emily Bölk und Alicia Stolle tauschen ein Nischendasein in Deutschland gegen den Alltag gut bezahlter Profis. »Nur Profis können Medaillen gewinnen«, sagte Bundestrainer Henk Groener dem sid. Dafür braucht man professionelle Bedingungen, die es im deutschen Frauenhandball kaum gibt.

Zumeist vergeblich versuchen die deutschen Vereine, finanziell Schritt zu halten, lediglich Borussia Dortmund (Kelly Dulfer) und der zweimalige Meister SG BBM Bietigheim (Stine Jörgensen, Xenia Smits) haben internationale Hochkaräter im Kader. Laut Groeners Vorgänger Michael Biegler, mittlerweile Chefcoach bei Bayer Leverkusen, müssen sich der Deutsche Handballbund (DHB) und die Handball Bundesliga Frauen (HBF) deshalb nach der Coronakrise »breiter aufstellen, um die Sportart in Gänze zu erhalten. Es geht um den gesamten Handball, und davon stellt der Frauenhandball einen Teil dar, es gibt nicht nur Männerhandball.«

»Der Stellenwert ist ein ganz anderer, man wird als Sportler ganz anders wahrgenommen«, betonte die langjährige Nationaltorhüterin Clara Woltering, die mit Buducnost Podgorica/Montenegro zweimal die Champions League gewann. Hochprofessionelle Bedingungen wie eigene Sporthallen, hauptamtliche Trainer und Physiotherapeuten böten »mehr Möglichkeiten, den Sport intensiv auszuüben«. Fünfmal pro Jahr sei sie mit Podgorica im Trainingslager gewesen, »man kann trainieren, wann immer man will«. Undenkbar in Deutschland, wo die Teams in Schulturnhallen trainieren und eine Bundesligaspielerin nicht selten gefragt wird: Und was machst du beruflich? (sid/jW)