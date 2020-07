Fiat macht Meinung

Alessia Pierdomenico/REUTERS La Repubblica war lange eine der führenden Tageszeitungen Italiens. Jetzt ist sie in Oligarchenbesitz

In Italiens Medienbranche kommt es dank der Eigentümer von Fiat zu einem deutlichen Rechtsruck. Dies zeichnete sich seit dem Kauf der Tageszeitung La Repubblica durch den Agnelli-Clan im vergangenen Jahr deutlich ab. Die Entwicklung wurde durch die Entlassung des bisherigen Chefredakteurs Carlo Verdelli im April bestätigt. Das renommierte Blatt galt bis zuletzt als Sprachrohr der sozialdemokratisch orientierten Demokratischen Partei (Partito Democratico; PD), die seit August 2019 zusammen mit der Fünf-Sterne-Bewegung (M 5 S) der von dem parteilosen Giuseppe Conte gebildeten Regierung angehört.

Gegründet worden war die Zeitung am 14. Januar 1976 von dem Industriellen Carlo De Benedetti, dem Medienunternehmer Carlo Caracciolo, einem Teilnehmer an der Resistenza gegen das Besatzungsregime Hitlerdeutschlands 1943 bis 45, und Eugenio Scalfari, der für die Sozialistische Partei von 1968 bis 1972 im Abgeordnetenhaus saß. Der Zeitpunk war kein Zufall: 1975 war die Kommunistische Partei Italiens (Partito Comunista Italiano, PCI ) bei den Wahlen in den Regionen mit 34,4 Prozent auf Platz zwei hinter den Christdemokraten (Democrazia Cristiana, DC) gekommen. Bei den Parlamentswahlen im Juni 1976 bestätigte sie das Ergebnis.

PCI-Generalsekretär Enrico Berlinguer wollte gegen die von der Mussolini-Nachfolgerpartei MSI ausgehende Gefahr einer »chilenischen Lösung« für Italien mit DC-Chef Aldo Moro einen »Compromesso storico« schließen und arbeitete auf die Teilnahme von Kommunisten und Sozialisten an einer »Regierung der demokratischen Wende« hin. Die in der PCI entstandene sozialdemokratische Fraktion setzte in dieser Situation auf die richtige Strategie – allerdings auch auf einen reformistischen Versuch der Lösung des Widerspruchs zwischen Arbeit und Kapital.

Eugenio Scalfari, bis 1996 Chefredakteur der Repubblica, der entscheidend deren linke Tendenz bestimmte, unterstützte den Kurs Berlinguers. Und die Tageszeitung, die mit bis zu 96 Seiten im Farbdruck erschien, dazu sieben wöchentliche Beilagen, zehn regionale Ausgaben von Mailand und Florenz bis Palermo und Bari und Auflagen, die an die Millionengrenze reichten, stieg neben dem Mailänder Corriere della Sera zum italienischen Leitmedium auf.

In den »Anni di Piombe«, den sogenannten bleiernen Jahren, entlarvte La Repubblica maßgeblich den Terror der von der CIA inszenierten Spannungsstrategie, die auf die Etablierung eines faschistischen Regimes zielte. Sie machte die Rolle der geheimen NATO-Armee »Stay Behind« öffentlich, die in Italien »Gladio« hieß, ebenso das gegen Aldo Moro wegen der beabsichtigten Zusammenarbeit mit der PCI inszenierte Mordkomplott. Die Zeitung benannte den Ministerpräsidenten Giulio Andreotti als den geheimen Chef der faschistischen Putschloge »Propaganda due« (P 2) und weitere derartige Machenschaften. Zwei Tage nach der Entführung Moros am 16. März 1978 durch die »Roten Brigaden« veröffentliche das Blatt die der Redaktion übermittelte Einschätzung eines Geheimdienstoffiziers. Der nannte den Überfall und die Ermordung der Eskorte Moros »eine militärische Aktion« sowie »ein Glanzstück an Perfektion«, was nur »von Militärs mit (…) Spezialausbildung durchgeführt werden konnte«.

Nachdem der Milliardär Silvio Berlusconi 1994 mit den MSI-Faschisten einen, wie die linke Zeitung Manifesto einschätzte, »Governo nero« (schwarze Regierung) gebildet hatte, machte La Repubblica Front gegen den Medientycoon. Unter unterschiedlichen kapitalistischen Bedingungen – für bzw. gegen eine Lösung der Machtfrage auf faschistischer Basis – war das Ganze auch eine Auseinandersetzung um den Einfluss im Mediensektor.

Nach der Beseitigung der PCI 1989/90 vereinigte sich die aus dieser hervorgegangene Linkspartei 2007 mit der katholischen Zentrumspartei Margherita zum PD. La Repubblica kommentierte den Vorgang am 10. Februar 2008 mit den sozialdemokratischen Floskeln, dass dieser dem Bekenntnis zum »demokratischen Kapitalismus« und einem »Pakt zwischen Arbeitern und Bourgeoisie« entsprochen habe. In diesem Pakt schlug sich dann auch Matteo Renzi, von 2013 bis 2018 Parteichef des Partito Democratico und von 2014 bis 2016 Ministerpräsident, eindeutig auf die Seite des Kapitals. Das entfremdete auch La Repubblica zunehmend von ihrer bisherigen Leserschaft. Von gut 630.000 Exemplaren 2005 sank die Tagesauflage auf jetzt 220.000.

Das soll die Benedetti-Familie zum Verkauf an John Elkann, den Chef des Agnelli-Clans, bewogen haben. Fiat ist als Protegé der rechten Partei Lega bekannt, und so nimmt es nicht Wunder, dass Oligarch Elkann den linken Chefredakteur Verdelli feuerte und durch Maurizio Molinari ersetzte. Dessen erste Forderung war es dann auch, dem durch die Coronakrise – und ein schlechtes Management – angeschlagenen Automobilkonzern eine staatlich garantierte Anleihe von 6,3 Milliarden Euro zu gewähren.

Laut verschiedenen Medienstimmen will Carlo Benedetti jedoch das Feld nicht dem Lega-Protegé überlassen. Er plane eine neue Zeitung namens Domani (Morgen) herauszugeben, hieß es.