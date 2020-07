Kahlschlag bei Airbus

Christian Charisius/dpa Bedrohte Jobs: Montagetechniker bei Airbus in Hamburg-Finkenwerder

Airbus legt die Axt an: bei den Arbeitsplätzen. Allein in Deutschland plant das multinationale Konzernkonstrukt, 5.100 Jobs zu vernichten, in Frankreich 5.000, wie das Unternehmen am Dienstag abend mitteilte. Das Management hat betriebsbedingte Kündigungen nicht ausgeschlossen. Weltweit will Airbus wegen der Coronakrise mit 15.000 Stellen weniger auskommen. Zu Recht befürchten Gewerkschaften und Betriebsräte einen »Kahlschlag«.

Unternehmenschef Guillaume Faury sagte am Dienstag, man müsse nun der Realität ins Auge sehen. Die Pläne sollen bis Sommer 2021 umgesetzt werden. Der Flugzeug- und Raketenbauer beschäftigt in Deutschland nach eigenen Angaben rund 46.000 Mitarbeiter an fast 30 Standorten, 28.000 allein in der Verkehrsflugzeugsparte.

Die IG Metall monierte – wie auch die französische Regierung, unter deren maßgeblichem Einfluss Airbus steht –, dass die jeweiligen Länder von der Stellenvernichtung überproportional betroffen seien. Deutschlands größte Industriegewerkschaft beklagte, dass zu den nun angekündigten 5.100 Streichungen der bereits verkündete Abbau von 900 Stellen bei der »Premium Aerotec GmbH«komme. »Das wird die IG Metall nicht hinnehmen. Das Virus darf nicht als Vorwand für Einschnitte dienen, um auf Kosten der Beschäftigten die geplanten Renditeziele zu erreichen«, zitierte dpa am Mittwoch Jürgen Kerner, zuständig für die Luft- und Raumfahrtbranche bei der Gewerkschaft.

In Paris scheint man ebenfalls nicht glücklich: Der Konzern habe in seiner Planung nicht alle staatlichen und betrieblichen Maßnahmen berücksichtigt, sagte Frankreichs Staatssekretär im Verkehrsministerium, Jean-Baptiste Djebbari, am Mittwoch dem Sender BFM TV. Mit andauernder Kurzarbeit könne man etwa 1.500 Stellen retten, mit der Arbeit an einem umweltfreundlicheren Flugzeug 500. Er forderte Airbus dazu auf, so wenig Arbeitskräfte zu entlassen wie möglich. Frankreichs Regierung hatte vor einigen Wochen ein milliardenschweres Hilfspaket für die gesamte Luftfahrtbranche aufgelegt. Eine Bedingung war dabei, dass bis 2035 ein CO2-neutrales Flugzeug entwickelt wird. In den kommenden drei Jahren sollen 1,5 Milliarden Euro für die Forschung und Entwicklung in umweltfreundliche Technologien investiert werden.

Auch andere Standorte sind betroffen: In Spanien sollen 900 Stellen wegfallen, 1.700 in Großbritannien und 1.300 an weiteren Niederlassungen weltweit. Faury hatte bereits vor einigen Tagen angekündigt, dass Airbus für zwei Jahre die Produktion und die Auslieferungen stark drosseln werde. Nachdem das Unternehmen die Flugzeugproduktion wegen der Krise schon um rund ein Drittel zurückgefahren hatte, stellte der Vorstandsvorsitzende weitere »Anpassungen« in Aussicht. Faury versuchte dennoch, seine Kahlschlagspläne zu beschönigen: »Wenn wir langfristig 40 Prozent weniger Produktion erwarten würden, würden wir nicht so viele Mitarbeiter im Unternehmen behalten.« (dpa/jW)