Easyjet will in Berlin Stellen streichen

Berlin. Die Fluggesellschaft Easyjet will ihre Präsenz in Berlin, dem größten Standort außerhalb Großbritanniens, verringern. Das Unternehmen habe Gespräche mit der zuständigen Personalvertretung »zur Verringerung der Zahl der in Berlin stationierten Flugzeuge und Mitarbeiter« aufgenommen, teilte ein Sprecher am Mittwoch auf Anfrage mit. Zuvor hatte der RBB darüber berichtet. Zum Ausmaß des geplanten Abbaus machte das Unternehmen zunächst keine Angaben. (dpa/jW)