Insolvenzverfahren bei »Galeria« eröffnet

Essen. Das Amtsgericht Essen hat für die Warenhauskette »Galeria Karstadt-Kaufhof« und acht verbundene Unternehmen Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung angeordnet. Betroffen seien neben der Warenhauskette die Tochterunternehmen, unter anderem »Karstadt Sports« und »Sportarena«, teilte das Amtsgericht am Mittwoch mit. Das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung schließt an das bisherige Schutzschirmverfahren an. »Galeria Karstadt-Kaufhof« und »Karstadt Sports« reichten am Mittwoch beim Gericht die in den letzten Monaten erarbeiteten Insolvenzpläne mit den Details des »Sanierungskonzepts« ein. (dpa/jW)