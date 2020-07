»Dieselskandal«: Razzia bei VW und Continental

Frankfurt am Main. In ihren Ermittlungen zum Dieselabgasskandal hat die Staatsanwaltschaft am Mittwoch Geschäftsräume von Volkswagen und dem Autozulieferer Continental durchsucht. Die Ermittler hätten Büros in Hannover, Frankfurt und Regensburg aufgesucht, erklärte Continental. Grund seien die Ermittlungen zu von VW verwendeten Abschaltvorrichtungen für die Abgasreinigung bei Dieselfahrzeugen. Das Unternehmen kooperiere mit den Behörden, hieß es kleinlaut. Auch Volkswagen bestätigte die Razzia, über die als erstes das Magazin Wirtschaftswoche berichtete. (Reuters/jW)