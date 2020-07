LPG junge Welt eG: Neuer Vorstand gewählt

Berlin. Am Dienstag trat in den Räumen der jungen Welt die Versammlung der Mitarbeitenden der LPG junge Welt eG zusammen. Neben Vollversammlung, Aufsichtsrat und Vorstand sind in ihr als viertem Organ der jW-Genossenschaft die in Verlag und Redaktion mitarbeitenden LPG-Mitglieder vertreten. Die Versammlung bestätigte die Beschlüsse der Vollversammlung vom 27. Juni (siehe jW vom 29.6.2020) sowie den dort angenommenen Aktionsplan. Aufsichtsrat und Vorstand wurden entlastet. Dem neu gewählten Vorstand gehören Ina Sembdner, Stefan Huth und Simon Zeise an. Als Vertreter der Geschäftsführung des Verlags 8. Mai GmbH wurden zudem Peter Borak und Dietmar Koschmie­der in das Gremium kooptiert. (jW)