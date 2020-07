Mehr Erwerbslose und Kurzarbeiter

Nürnberg. Die offizielle Zahl der Erwerbslosen in Deutschland ist erneut gestiegen. Im Juni waren 2,853 Millionen Menschen ohne Job, 40.000 mehr als noch im Mai und 637.000 mehr als vor einem Jahr, teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch in Nürnberg mit. Die Erwerbslosenquote stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 6,2 Prozent. Im April sei der höchste jemals erreichte Stand bei Kurzarbeit in der BRD erreicht worden, so die BA. (dpa/jW)