Wählen von zu Hause aus

imago images/ITAR-TASS/Sergei Bobylev

Mitglieder der Wahlkommission des Verfassungsreferendums in Russland haben am Mittwoch Hausbesuche in Moskau abgehalten (siehe Bild), um Wahlberechtigten die Möglichkeit zur Abstimmung zu geben. Aufgrund der Coronapandemie konnte eine Woche lang – vom 25. Juni bis zum 1. Juli – gewählt werden. Auch Präsident Wladimir Putin gab am Mittwoch seine Stimme in Moskau ab. Die Abstimmung war eigentlich für April geplant. Wegen der Coronakrise wurde sie jedoch verschoben. Erste Ergebnisse wurden nach jW-Redaktionsschluss erwartet. (dpa/jW)