Annexion aufgeschoben

REUTERS/Mohammed Salem »Tag des Zorns«: Palästinenser wollen sich nicht den israelisch-US-amerikanischen Annexionsplänen beugen (Gaza Stadt, 1.7.2020)

Im Konflikt um mögliche Annexionen von Teilen des besetzten Westjordanlands zeichnet sich eine Aufschiebung der völkerrechtswidrigen Pläne der israelischen Regierung ab. »Die Ausweitung der Souveränität wird im Juli passieren, aber nicht vor einer Erklärung des US-Präsidenten (Donald) Trump«, sagte Israels Minister für regionale Zusammenarbeit, Ofir Akunis, am Mittwoch dem Armeesender. »Von mir aus hätte es heute passieren können, aber es fehlte die volle Zustimmung der US-Regierung.« Der Koalitionsvertrag der israelischen Regierungsparteien sah für den 1. Juli erstmals die Möglichkeit vor, Annexionsschritte einzuleiten.

Im Gazastreifen protestierten derweil Zehntausende gegen die Annexionspläne. Verschiedene palästinensische Fraktionen hatten zu einem »Tag des Zorns« aufgerufen. Die Demonstrierenden hielten Plakate gegen US-Präsident Donald Trump und palästinensische Flaggen in die Luft, die in Gaza regierende islamistische Hamas feuerte 20 Testraketen ins Mittelmeer. Sie hatte bereits zuvor erklärt, dass eine Annexion einer »Kriegserklärung« gleichkomme.

Als Grundlage für die beabsichtigte Annexion des fruchtbaren und für die palästinensische Versorgung überlebenswichtigen Jordantals in der Westbank dient der israelischen Regierung ein US-Plan. Dieser sieht vor, dass Israel sich rund 30 Prozent des 1967 im Sechstagekrieg eroberten Westjordanlands einverleiben kann. Die restlichen 70 Prozent sollen Teil eines Palästinenserstaates werden, allerdings unter strengen Auflagen.

Auch international wird der Plan kritisiert. Die EU und Deutschland betrachten ihn als völkerrechtswidrig. Für die Bundesregierung soll die Frage der Annexion ganz oben auf der Agenda bleiben. Sie übernahm am Mittwoch die EU-Ratspräsidentschaft. Im Bundestag kündigten Union, SPD und FDP einen gemeinsamen Antrag an, um die Bundesregierung zu einer entschiedenen Positionierung zu bewegen. Diese solle der »dringlichen Forderung« Nachdruck verleihen, »von einer Annexion von Teilen des Westjordanlands und von dem weiteren Ausbau der Siedlungen abzusehen«, heißt es in dem Antrag, der AFP vorlag. (dpa/AFP/jW)