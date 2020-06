Bund emittiert »grüne« Anleihe im September

Berlin. Die Bundesregierung will im September die erste »ökologisch nachhaltige« Bundesanleihe herausgeben. Geplant sei für 2020 ein Emissionsvolumen von acht bis zwölf Milliarden Euro, teilte die Finanzagentur des Bundes am Montag mit. Die Laufzeit der Wertpapiere solle zehn Jahre betragen. Das Geld der Investoren soll zweckgebunden zur Finanzierung von Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen eingesetzt werden, teilte der frühere Investmentbanker, Goldman-Sachs-Deutschland-Chef und heutige Staatssekretär im Finanzministerium Jörg Kukies (SPD) gegenüber dpa am Montag mit. (dpa/jW)