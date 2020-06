London kündigt Investitionsprogramm an

London. Der britische Premierminister Boris Johnson plant als Maßnahme gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise ein staatliches Investitionsprogramm. Der Schwerpunkt soll auf der Sanierung von Schulgebäuden liegen, wie der Regierungschef am Sonntag ankündigte. Für schulische Einrichtungen sollen nach Angaben von Johnsons Büro eine Milliarde Pfund (1,1 Milliarden Euro) ausgegeben werden. Damit sollten die ersten 50 Projekte eines auf zehn Jahre angelegten Infrastrukturprogramms im Bildungsbereich finanziert werden, hieß es. Weitere Details will Johnson voraussichtlich in einer Rede am Dienstag bekanntgeben. (AFP/jW)