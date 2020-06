Kapitalseite rechnet erst ab 2021 mit Normalität

Berlin. Die Hälfte der deutschen Unternehmen erwartet nach einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) frühestens im nächsten Jahr eine Rückkehr zur geschäftlichen Normalität, meldete dpa am Sonntag. Nur etwa ein Drittel rechnet damit bereits in diesem Jahr, wie aus einer DIHK-Befragung unter rund 8.000 Unternehmen aller Branchen und Regionen hervorgeht, die der DIHK am Dienstag in Berlin vorstellen will. Zuvor hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland darüber berichtet. (dpa/jW)