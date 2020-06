Waldbrände in Russland breiten sich aus

Magadan. In Russland breiten sich die Waldbrände in großen Teilen Sibiriens und im äußersten Osten immer schneller aus. Nach Angaben der Feuerwehrspezialeinheit für den Forstschutz »Awialesoochrana« vom Sonntag brannte eine Fläche von 1,4 Millionen Hektar. Das war noch einmal deutlich mehr als am Vortag. Aktuell bekämpft würden 182 Brände auf einer Fläche von 111.555 Hektar, teilte die Behörde mit. In sechs russischen Regionen gilt der Ausnahmezustand. (dpa/jW)