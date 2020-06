Tote nach Luftangriffen in Ostsyrien

Beirut. Bei Luftangriffen im Osten Syriens sind nach Angaben von Aktivisten am Sonnabend sechs Kämpfer getötet worden. Wie die in Großbritannien ansässige und der Opposition nahestehende Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, richteten sich die Angriffe gegen Stellungen von syrischen Regierungstruppen und von durch den Iran unterstützten Milizen in dem Dorf Al-Abbas nahe der Grenze zum Irak. »Vermutlich« sei Israel für die Luftangriffe verantwortlich. Unter den Toten seien vier Syrer, erklärte die Beobachtungsstelle, ohne mitzuteilen, ob es sich um Soldaten der Armee handelte. (AFP/jW)