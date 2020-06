Den Haag schickt Soldaten

imago images/Hollandse Hoogte Bekommen jetzt Unterstützung durch die niederländische Armee: Polizisten vor einer Wache in Willemstad

Seit Mittwoch befindet sich die zum niederländischen Königreich gehörende Karibikinsel Curaçao in Aufruhr. Läden werden geplündert und in Brand gesteckt. Nun sollen niederländische Soldaten mithelfen, die »Ordnung« wieder herzustellen, berichtetete der öffentlich-rechtliche Nachrichtenverteiler NOS am Sonnabend. Curaçao hat seit 2010 zwar weitgehende Autonomierechte, untersteht in Verteidigungsfragen jedoch den Niederlanden. Rund 800 Soldaten sind auf der Insel stationiert. Auch über die Küstenwache hat Den Haag die Befehlsgewalt. Aufgrund der Kolonialgeschichte ist der Einsatz von Soldaten im Inneren mindestens heikel.

Die Unruhen hatten am Mittwoch morgen begonnen, als die Angestellten des Abfallbetriebs Selikor erfuhren, dass ihre Löhne gekürzt und eine nicht näher genannte Anzahl von ihnen ihre Jobs verlieren werden. Die Betriebsleitung sah sich zu diesem Schritt gezwungen, weil die Regierung schon lange kein Geld mehr überweise, so das Caribisch Netwerk am Mittwoch.

Die erbosten Müllwerker zogen zum Regierungssitz Fort Amsterdam. Mitarbeiter der Raffinerie Isla und des Stromkonzerns Aqualectra, die ebenfalls von Arbeitslosigkeit bedroht sind, schlossen sich dem Protest an. Die wütende Menge forderte den Rücktritt des Premierministers Eugene Rhugge­naath und drang schließlich in den Regierungssitz ein. Die Polizei habe Warnschüsse abgegeben und Tränengas eingesetzt, berichtete NOS. Für die Plünderungen und Brandstiftungen, die auf die Demonstration vom Mittwoch folgten, sollen indes nicht die Demonstranten, sondern Jugendbanden verantwortlich sein, die das Chaos ausnutzten. Die Regierung verhängte eine nächtliche Ausgangssperre, die aber mit dem Einsatz der niederländischen Soldaten inzwischen wieder aufgehoben wurde.

Mehrere Dutzend Personen wurden verhaftet, darunter laut dem Inselsender Paradise FM auch Lon Mutueel, ein bekannter Sprecher der Jugendbewegung. Das Gericht wirft ihm vor, er habe zu denjenigen gehört, die am Mittwoch das Tor zum Regierungssitz aufbrachen. Außerdem habe er die Menge zum Aufruhr angestachelt. Laut dem Antilliaans Dagblad vom Freitag liegen nach Ansicht seiner Anwältin dafür keine Beweise vor.

Die ökonomische Situation ist auf Curaçao äußert prekär, seit aufgrund der Reisebeschränkungen im Zuge der Coronakrise seit dem 13. März keine Touristen mehr auf die Antilleninsel kommen dürfen. Der Internationale Währungsfonds (IWF) erwartet laut dem Antilliaans Dagblad vom 21. Juni einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 23 Prozent. Mehrere zehntausend Menschen sind arbeitslos geworden, ungefähr die Hälfte der 160.000 Einwohner sind von Lebensmittelspenden abhängig. Das Geld dafür kommt aus den Niederlanden.

Frensley Sillé, Vorsitzender der radikalen Gewerkschaft BTG, hat keinerlei Verständnis dafür, dass die Müllwerker auf 12,5 Prozent ihres Lohns verzichten sollen. »Unsere Arbeit trägt dazu bei, Krankheiten zu verhindern. In den letzten Monaten wurde deutlich, wie wichtig Prävention ist«, sagte Sillé laut Antilliaans Dagblad vom Donnerstag. Er nahm ebenfalls an der Demonstration teil. »Die Sparmaßnahmen sind uns durch die Niederlande auferlegt. Wir müssen diese umsetzen und dafür sorgen, dass es auf der Insel ruhig bleibt«, erklärte indes Premierminister Rhuggenaath am Mittwoch gegenüber dem Caribisch Netwerk. Tatsächlich ist Den Haag nur bereit, mit Krediten finanziell einzuspringen, wenn Curaçao im Staatshaushalt »spart«. »Man kann nicht auf Pump leben«, erklärte der Staatssekretär für Innenpolitische Angelegenheiten und Beziehungen zum Königreich, Raymond Knops, am Mittwoch laut NOS.

Der IWF ist offenbar anderer Meinung: »Eine Haushaltspolitik, die auf lange Sicht ausgerichtet ist, bietet bessere Chancen auf eine nachhaltige Entwicklung als kurzfristige Einsparungen«, zitiert das Antilliaans Dagblad am 21. Juni aus einem Bericht. Ein wenig Besserung ist immerhin in Sicht: Ab dem 1. Juli dürfen wieder Touristen ins Land einreisen.