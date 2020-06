Zwei Tote nach Attacke in Kalifornien

Red Bluff. Bei einem Schusswaffenangriff an einem Verteilerzentrum in der kalifornischen Stadt Red Bluff sind mindestens zwei Menschen gestorben. Vier weitere Personen wurden bei dem Vorfall an einem Lager der Handelskette Walmart im Norden des US-Bundesstaates verletzt, wie US-Medien am Sonnabend unter Berufung auf ein örtliches Krankenhaus berichteten. Ein Auto habe am Nachmittag das Gebäude gerammt, zitierte der Sender CNN den Behördenvertreter Rick Crabtree. »Es gab einen Schützen, der getroffen wurde. Nach letztem Stand wurde er in ein Krankenhaus gebracht«, sagte Crabtree. (AFP/dpa/jW)