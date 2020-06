Türkei verhängt Ausgangssperren

Istanbul. Wegen Aufnahmeprüfungen an den Unis und als Maßnahme gegen die Verbreitung des Coronavirus hat die Türkei am Sonntag den zweiten Tag in Folge in allen 81 Provinzen zeitlich begrenzte Ausgangssperren verhängt. Das neunstündige Ausgehverbot begann um 9.30 Uhr. Mit der Maßnahme sollen nach Angaben des Innenministeriums Menschenmengen etwa in öffentlichen Verkehrsmitteln vermieden und damit die Ansteckungsrisiken für Millionen Prüflinge minimiert werden. Diese sowie ihre Familien sind von dem Ausgehverbot ausgenommen. (dpa/jW)