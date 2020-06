Ankara: Türkischer Soldat im Nordirak getötet

Istanbul. Bei Gefechten mit Kämpfern der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) im Nordirak ist ein türkischer Soldat getötet worden. Das teilte das Verteidigungsministerium in Ankara am Sonntag mit. Die Gefechte mit den »Terroristen« hätten sich im Gebiet der »Operation Tigerkralle« zugetragen, hieß es. Die Türkei hatte Mitte Juni die Luft- und Bodenoffensive »Adlerkralle« und »Tigerkralle« im Nordirak begonnen. Das irakische Präsidialamt hatte Ankara am Freitag vorgeworfen, mit der Militäraktion die staatliche Souveränität des Landes zu verletzen und auch Zivilisten getötet zu haben. (dpa/jW)