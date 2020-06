Spanien: Demos für Veränderungen nach Corona

Madrid. In Spanien sind am Sonnabend Tausende Menschen auf die Straße gegangen, um für Veränderungen nach der Coronakrise zu demonstrieren. Zu den Protesten in rund 60 Städten hatten mehrere Gewerkschaften aufgerufen. »Wir wollen, dass das Land wieder aufgebaut wird. Wir brauchen eine nationale Verständigung darauf, dass die Pandemie nicht politisch ausgeschlachtet wird«, sagte der Chef der Gewerkschaft UGT, Pepe Álvarez (siehe Foto), der Nachrichtenagentur AFP am Rande der Demonstration in Madrid. Öffentliche Dienstleistungen müssten verbessert werden, forderte Álvarez. Zwar habe die Regierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez etwa durch die Einführung eines Mindestlohns mehr für soziale Gerechtigkeit getan »als all ihre Vorgänger«. Trotzdem gebe es in Spanien nach wie vor sehr viele »schwer leidende« Menschen. (AFP/jW)